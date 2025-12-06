Roberto Martínez, al frente del Bahía

Roberto Martínez ya ejerce como entrenador del Rápido Bahía. El técnico cangués, acompañado por Iván González como ayudante, ha asumido la dirección del equipo de Tercera Autonómica después de la renuncia de Víctor González, que se produjo la semana pasada. Martínez ya se sentó en el banquillo el pasado domingo en la victoria de los suyos por 1-3 ante el Unión Sampayo, rompiendo de este modo una racha negativa de cinco encuentros sin ganar.

«Entrenamos dos días y apenas tuvimos tiempo de aplicar nuestras ideas, pero al final es aire fresco, un tono diferente, y todo salió bien», relata Martínez, que asume que el objetivo del Bahía, como un histórico, «es ser primero. Es una categoría difícil porque solo sube uno y el resto tienen seis partidos para matarse por el ascenso. Estamos a cinco puntos y los intentaremos».

Martínez ejercía como técnico de los juveniles y llevaba una década sin dirigir a un equipo sénior, tras su salida del Bueu.