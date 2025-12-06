El Frigoríficos, a confirmar su reacción

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde al Fraikin Granollers (18 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los cántabros Hoz Fernández y Riloba Pereda) en busca de un triunfo que confirme las buenas sensaciones y el punto logrados en Cuenca, y que, asimismo, le permita abandonar la posición de farolillo rojo de la categoría en la que se encuentra actualmente. El conjunto que dirige Quique Domínguez llega al duelo tras haber roto en El Sargal la tendencia negativa de las últimas semanas, pero necesitado de una victoria que sea un punto de inflexión en su trayectoria. Los cangueses quieren aprovechar las últimas semanas del año para cerrar una primera vuelta decente con una cosecha de puntos sensiblemente superior a la que tienen ahora. Y todo pasa por lo que hagan ante Granollers, Bidasoa, Caserío Ciudad Real y Ángel Ximénez Puente Genil.

Quique Domínguez no cree que Cuenca haya sido un punto de inflexión en el recorrido de los suyos, sino la confirmación de una tendencia al alza. «Creo que el equipo ha tenido una clara mejoría ante Valladolid y Aranda en cuanto a rendimiento y continuidad, algo que el otro día también se vio, pero con un mejor resultado», señala. Es por ello que apuesta por seguir insistiendo en el juego, en la regularidad, «porque es lo que te acerca a las victorias. Por eso debemos poner nuestro máximo empeño en mejorar el juego, en la continuidad, en ser regulares...».

Brotes verdes en Cuenca

Lo cierto es que en Cuenca, donde curiosamente el equipo cangués comenzó por debajo en el marcador –al contrario que en el resto de compromisos anteriores– se vieron algunos brotes verdes. La portería aportó –más en el primer tiempo, bastante menos en el segundo– y ofensivamente se dispuso de una mayor efectividad, gracias principalmente a la labor de dos jugadores que destacaron en el lanzamiento como el central Manu Pérez y el lateral Rivero. El cubano está ofreciendo un nivel notable en las últimas semanas.

La mejoría para el Cangas deberá llegar en evitar los momentos de apagón, que principalmente han afectado a la parcela ofensiva. Reducir al máximo los balones perdidos será fundamental ante un Granollers que históricamente explota de modo importante las transiciones. «Este es un juego de aciertos y errores Si aumentas los primeros y disminuyes los segundos vas a estar más cerca de ganar. Y cuando compites con equipos de este nivel hay que superarlo, manteniendo la actitud e intensidad de siempre», explica el entrenador pontevedrés.

Otro de los puntos en los que deberá insistir el Frigoríficos es el de las transiciones. Partir de una buena defensa y de la aportación de la portería para lograr goles fáciles al contragolpe, en segunda oleada o incluso con el contragol, algo que en los primeros partidos de esta temporada se esbozó, pero que parece haberse ido perdiendo con el paso de las jornadas. Y ese aspecto es fundamental en los equipos que ha dirigido Quique Domínguez y por supuesto en un Cangas que no tiene la calidad ofensiva de otros conjuntos con mayor presupuesto.

Domínguez repetirá la convocatoria de Cuenca, lo que supone que la única ausencia será la obligada por lesión de Javi García. Su recuperación va por buen camino y lo que en principio apuntaba a ser una baja de entre cuatro y seis meses podría quedarse entre los tres y los tres y medio. O lo que es lo mismo, el leonés podría regresar a las pistas a lo largo del mes de febrero de 2026, cuando se reanude la competición tras el Campeonato de Europa.