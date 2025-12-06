Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

El Automanía visita al colista para romper su mala racha

El Luceros suma tres derrotas seguidas | Iago Iglesias, Denís, Mateo, Juan y Mendu son baja

REDACCIÓN

Cangas

El Automanía Luceros visita esta tarde (18 horas, pabellón de A Cañiza, con el arbitraje del cántabro Costas Salazar y del vasco Loidi San Sebastián) al Saeplast Cañiza, colista de la Primera Nacional, en un encuentro en el que intentará romper con su mala racha de las últimas semanas, en las que ha encadenado tres derrotas de forma consecutiva ante Teucro, Bueu Atlético y Reconquista.

La escuadra que dirige Adrián Méndez intentará ajustar los detalles que le han impedido sacar mayor partido de su juego en estas semanas, a pesar de que el técnico volverá a tener bajas importantes, como las de Denís, Iago, Magdaleno y Mendu, más allá de las de Juan y Mateo, con el equipo de Liga Asobal. El preparador ha convocado a los porteros Javi y Antón, además de a los jugadores de campo Dimitri, Martín, Xurxo, Moro, Christian, Xandre, William, Eloy, Rahim, Josemi, Giráldez y Salva.

Enfrente estará un Cañiza al que aventaja en seis puntos (10 de los cangueses por cuatro de su rival) pero que viene de sorprender a domicilio al Teucro. Los locales han competido mejor de lo que dice la clasificación y cuentan en sus filas con jugadores de nivel como Paulo Dacosta, Cristian Canosa o el brasileño Allan.

