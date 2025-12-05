Fútbol
Reunión de los juveniles del Bueu de los años 60
Supervivientes del equipo que fue subcampeón galego en 1964 compartieron mesa y mantel
REDACCIÓN
Bueu
Los integrantes del equipo juvenil del Club Deportivo Bueu de la pasada década de los 60 se reunieron ayer para una comida de confraternización en el restaurante Chouzo, del municipio buenense. Allí estaban Carballo, Rubio, Narciso, Agulla, Pancho Gómez, los hermanos Paco y Berto Miranda, Chapela y Paco Davila, compartiendo mesa y mantel, así como experiencias y batallas varias.
La escuadra buenense vivió uno de sus momentos más notables a nivel deportivo en esos tiempos, con el primer equipo militando en la Tercera División y sus juveniles brillando. En 1964 esa escuadra juvenil derrotó al Celta y fue subcampeona gallega cayendo en la final ante el Deportivo.
