"Para ganar al Granollers hay que frenar su ataque y mantener la intensidad "

A sus 21 años es uno de los máximos exponentes de la cantera del Balonmán Cangas, un jugador con un talento especial en el que esta temporada se han depositado muchas esperanzas. La apuesta por este internacional júnior con los Hispanos comienza a dar réditos. En su sexta campaña con minutos en la Asobal Manu Pérez ha dado un paso al frente. En Cuenca lideró a los suyos con 9 dianas.

El central moañés fue la principal arma ofensiva de los de O Morrazo ante el Rebi Cuenca, capitaneando los ataques con un recital de lanzamiento, una de sus especialidades. Ahora quiere dar continuidad a su juego y, por ende, al del equipo, para intentar sumar dos nuevos puntos en el partido de mañana en el pabellón de O Gatañal ante el Fraikin Granollers.

Supongo que el partido de Cuenca lo habrá dejado muy satisfecho en lo personal. 9 goles de 12 lanzamientos y un valioso punto para el equipo.

Sí, estoy contento. Fue un buen partido en el que jugué muchos minutos y minutos importantes. Competimos muy bien para habernos llevado el partido, pero al final solo logramos un punto por detalles.

Al equipo le hacía falta un resultado así, para reforzarse moralmente.

Sí, al final es un resultado que nos permite salir de una mala racha y que creo que nos va a ayudar a conseguir más puntos.

En Cuenca pareció soltarse en una temporada que también está siendo irregular en el reparto de minutos.

Sí, al final allí estuve cómodo con las situaciones de juego y pude aportar más lanzamientos.

Sobre todo porque venía de algún partido en el que había tenido menos protagonismo, como el de Valladolid.

Son momentos diferentes, partidos diferentes. El Valladolid tiene tres o cuatro jugadores de dos metros para defender en el centro y el Cuenca tiene una defensa con menos envergadura y menos peso. Para mis características el Cuenca se adaptaba mejor, contra el Valladolid estaría más incómodo.

"El patrón que seguimos es el de comenzar muy bien y después no somos capaces de mantener el ritmo"

Ahora reciben a uno de los gallitos, un Granollers que, sin embargo, no se les ha dado mal del todo en los últimos años.

Sí, el año pasado les ganamos de dos en casa y en el Palau d’Esports competimos muy bien aunque no pudimos sacar nada positivo.

¿Por dónde pasarán las claves para ganar?

En mantener la misma intensidad y actitud, y en saber frenar su ataque, que es lo que mejor les está funcionando. También en no perder balones. En Cuenca perdimos 10-11 balones en la primera parte y en la segunda redujimos la cifra a la mitad.

El Cangas empezó bien en cuanto a sensaciones pero luego le ha costado más mantener el nivel, conseguir una regularidad.

El patrón que seguimos es el de comenzar muy bien los partidos y a partir de cierto parcial o minutos no somos capaces de mantener el ritmo de competición y ahí perdemos balones, erramos lanzamientos... En Cuenca pasó al revés, empezamos perdiendo los primeros 15-20 minutos y luego nos asentamos y llegamos al descanso ganando de uno. Los dos partidos más regulares que hemos hecho fueron contra Huesca y este.

¿Hay mucha diferencia entre Nacho Moyano y Quique Domínguez?

Son bastante similares a la hora de confiar en gente joven como Juan Rodríguez, los porteros o yo mismo. Y algo diferentes en los entrenamientos y la dirección de los partidos. Quique apuesta por rotaciones constantes y Nacho aguantaba un poco más a los que estaban mejor.