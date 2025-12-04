Victorias para Orión, Squid II y Daikiri en Marín

El Orión de Javier Pérez (Monte Real Club de Yates de Baiona) en Clase ORC 1, el Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo) en Clase ORC 2 y el Daikiri de Jorge Álvarez (RCN Sanxenxo) en Clásicos y Veteranos se adjudicaron la victoria en la tercera prueba de la Regata de Navidad de Cruceros de Aguete, organizada por el Real Club de Mar de Aguete en colaboración con el Concello de Marín y ENCE. La cita estuvo caracterizada por la lluvia y un viento aceptable de componente suroeste que duró poco más de lo justo para completar la prueba.

De hecho, ante esa previsión, el Comité de Regatas optó por establecer unos recorridos bastante cortos, que en el caso de las clases ORC se fueron a las 5,34 millas y para los Clásicos y Veteranos a las 4,4 millas. Con una media de diez nudos de intensidad –que se fueron a los 16 en momentos puntuales de la regata–, se dio salida a la prueba a las 14.35 horas con un trazado hacia el norte de la Ría de Pontevedra pasando por las balizas de los polígonos mejilloneros de Bueu y Morrazán y regresando a la zona próxima al club marinense.

En Clase ORC 1 venció el Orión con el Arpón IV-Seida en segunda posición y con el Youkounkoun III completando el podio en tiempos compensados, si bien en tiempo real el triunfo recayó en este último por apenas 20 segundos. En Clase ORC 2 el triunfo correspondió tanto en tiempo real como en compensado al Squid II, que cruzó la línea de meta por delante de Vagalume y La Fanciula. Y en Clásicos y Veteranos ganó de nuevo el Daikiri, aunque de forma más ajustada que en las regatas anteriores. Orión, Squid II y Daikiri también son líderes de la general a falta de la última prueba, que será el sábado 13.