fútbol | 1ª División
Peñistas de Cangas y Moaña acudirán al Real Madrid-Celta
REDACCIÓN
O Morrazo
La Peña Madridista Morrazo José Lorenzo Pepín y la Peña Madridista La Décima de Moaña organizan un viaje para acudir a presenciar en directo el partido entre el Real Madrid y el Celta del próximo domingo. En total serán 63 los socios de ambos colectivos los que se desplazarán hasta el Santiago Bernabéu a animar al equipo que dirige Xabi Alonso, que viene de cosechar un empate ante el Girona y de perder el liderato.
La salida será el mismo domingo a las 7.30 desde la estación de autobuses de Cangas y el regreso inmediatamente después del encuentro.
