El Alondras recupera a Yelco, Aitor e Íker, y aguarda por Víctor y Guille

El parón del campeonato por la disputa de la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA ha servido al Alondras para recuperar efectivos e ir recomponiéndose en un tramo de la temporada en el que las bajas han castigado de modo importante a los de Rafa Villaverde. Con la enfermería repleta, la buena noticia para los de O Morrazo ha sido el alta médica que han recibido el mediapunta Yelco, el atacante Íker y el lateral izquierdo Aitor Aspas, presentes los tres en la convocatoria del último partido ante el Céltiga, pero sin haber disfrutado de un solo minuto. Junto al pichichi del equipo cangués, Luismi, que cumplió un encuentro de sanción, ya son cuatro los futbolistas que se incorporan a la dinámica rojiblanca de cara al choque de este domingo ante el Silva.

La atención del cuerpo técnico está ahora centrada en otros dos jugadores, que aceleran su proceso de recuperación para llegar a tiempo a ese partido. Son el polivalente defensa Guille y el lateral Víctor. El primero de ellos acumula ya más de seis semanas de ausencia debido a una rotura fibrilar que le ha impedido coger cierta continuidad en una campaña en la que solamente ha disputado 161 minutos. El lunes entrenó con relativa normalidad. El canterano Víctor, por su parte, ya jugó con molestias en los adductores ante el Céltiga, duelo en el que tuvo que ser cambiado en la segunda mitad. Su evolución está siendo positiva y todo apunta a que estará a disposición de Rafa Villaverde este fin de semana.

Abel, baja por sanción

Eso sí, el entrenador moañés tendrá tres ausencias seguras, ya que además de las ya conocidas de los lesionados de larga duración Diego y Salgueiro, en esta semana Abel deberá cumplir un partido de castigo por acumulación de amonestaciones. Villaverde deberá echar nuevamente mano del conjunto juvenil si quiere completar la convocatoria de cara al Silva.

Al igual que en estas pasadas semanas la principal preocupación para Villaverde es una línea defensiva en la que se le acumulan las ausencias. El único central puro sano en la plantilla es Kopa y el técnico rojiblanco deberá buscarle pareja de baile. Con Diego y Salgueiro KO por lesión y Abel por sanción las alternativas son dos. La más lógica es la de Guille, si bien el largo periodo de inactividad que arrastra juega en su contra. La otra es la de Guime, que ya se ha desplazado del lateral izquierdo al centro de la defensa en algún partido de esta temporada. La idea es poder contar con Víctor y Aitor Aspas para los laterales.

Calendario para dar un salto en la clasificación

El punto negativo es que el Alondras se quedará sin un especialista en el juego aéreo como Abel en un terreno de juego como el del Silva, en el que la propuesta de los locales pasa mucho por cargar el juego al área en cuanto hay una mínima posibilidad, bien sea a balón parado, en juego o incluso en los saques de banda. «Tendremos que buscar soluciones, es un campo difícil y un rival que viene de ganar su último encuentro después de una mala racha», afirma el preparador alondrista.

Lo que parece claro es que el Alondras quiere aprovechar el calendario que le resta hasta final de año para dar un pequeño salto en la clasificación. Tras Silva, los de O Morrazo se medirán en casa al Gran Peña y a domicilio al Lugo B. «Nuestro último rival, el Céltiga, estaba último en la jornada 6, logró cinco victorias seguidas y saltó al cuarto puesto. Y lo hizo con el mismo calendario que tenemos nosotros, con el Cambados, que no aprovechamos, Silva, Gran Peña, Lugo B, Viveiro y Barbadás», reflexiona el preparador moañés.