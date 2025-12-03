Rivero y Pérez ganan puntos en ataque

El punto sumado por el Frigoríficos del Morrazo ante el Rebi Cuenca se vio acompañado por la exhuberancia ofensiva de dos jugadores como Ángel Rivero y Manu Pérez que, hasta ese momento, habían permanecido más en un segundo plano en el apartado realizador. El cubano y el moañés se han colado entre los cinco máximos artilleros de la escuadra que dirige Quique Domínguez, acompañando a Santi López, a Arnau Fernández y al líder en este apartado, el italiano Nicolo D’Antino.

El extremo derecho ha marcado 46 tantos en lo que va de temporada, 19 de ellos desde los siete metros, y mantiene una cómoda ventaja sobre el segundo en este ranking, el todoterreno Santi López, que ha aportado 37 lanzamientos exitosos. La novedad es que Rivero se cuela como tercera referencia ofensiva con 35 dianas.

Lo cierto es que el exjugador del Logroño ha dado un paso al frente tras haber superado unas molestias en su brazo izquierdo. A sus innegables cualidades defensivas está comenzado a aportar poco a poco una notable capacidad para el disparo en distancias intermedias, gracias a su poderoso brazo. Tras quedarse inédito en ataque frente al Valladolid por los citados problemas físicos, el cubano anotó 5/7 ante el Villa de Aranda y 6/7 el sábado en Cuenca. Su veteranía y su carácter de jugador completo suman en un equipo que fue a por su fichaje a sabiendas de su calidad, a pesar de los problemas físicos que había atravesado en las últimas temporadas.

Pérez, cuarto en el ranking

El cuarto nombre en esta lista de artilleros es el de Manu Pérez. El moañés afronta una temporada que debe ser la de su explosión definitiva, con una apuesta decidida del club por él al convertirlo en el único central puro de la plantilla, más allá del desempeño que en esa faceta de director de juego tienen tanto Santi López como Pereiro. Y en Cuenca dio muestras del innegable talento que atesora, marcando 9 dianas de 12 lanzamientos. Sin ser su mejor partido en la dirección o en el control de las posesiones –perdió varios balones– supo ser decisivo en el lanzamiento, castigando una y otra vez la meta defendida por Tonicher y Argüillas. El moañés ha anotado 34 goles, cinco de ellos desde el punto de penalti. La quinta plaza en este listado es para un Arnau Fernández que extrañamente se quedó sin marcar en el regreso a su antigua casa.

Tras el quinteto de referencia en el plano goleador para el Cangas se abre un importante hueco, ya que el siguiente es Samu Pereiro, que ha convertido 19 de sus lanzamientos, uno más de los que ha logrado el húngaro Ludman. Martín Gayó ha aportado 17 goles por los 16 de un Valderhaug inédito en Cuenca. Los dos pivotes de los que aún dispone Quique Domínguez, Quintas y Castro, han marcado 15 y 14 tantos, respectivamente. Completan la lista Gallardo (11), Arón (7), Javi García (4), Juan Rodríguez (3), Fuentes (2) y Iago (1).

Árbitros cántabros para dirigir el duelo ante el Granollers

Los colegiados cántabros Riloba Pereda y Hoz Fernández serán los encargados de impartir justicia en el encuentro que el Frigoríficos del Morrazo disputa este sábado, a partir de las 18 horas, ante el Fraikin Granollers, y en el que buscará su segunda victoria como local en la presente temporada tras el punto sumado esta semana pasada en Cuenca. El siguiente compromiso liguero de los de Quique Domínguez será el del viernes 12, a partir de las 20.30 horas, ante el Bidasoa en Artaleku. El choque ante la escuadra que ocupa la cuarta posición del campeonato estará dirigido por el castellanoleonés Colmenero Guillén y por el valenciano Iniesta Castillo. Es la misma pareja que ya pitó en una ocasión esta campaña a los cangueses, concretamente en el duelo de la quinta jornada que acabó con derrota ante el Guadalajara.

El martes 16 el Cangas tendrá jornada intersemanal ante el Caserío Ciudad Real en un encuentro que se disputará en el pabellón de O Gatañal a partir de las 20.30 horas. Para ese choque también hay designación arbitral, tocándole en gracia a la pareja catalana formada por Florenza Virgili y Ausas Busquets. También pitaron anteriormente a los cangueses en esta Liga, en el partido de infausto recuerdo entre los de O Morrazo y el EON Horneo Alicante. El cierre del año para el Frigoríficos será el sábado 20 a partir de las 19 horas a domicilio ante el Puente Genil.