Un pabellón para Javi Díaz
D.García
Cangas
El exportero de balonmano, Javi Díaz, recibió un homenaje este fin de semana en O Rosal, su localidad natal. El Concello y el Atlético Novás le brindaron un reconocimiento que incluyó darle su nombre al pabellón deportivo rosaleiro. Javi Díaz es uno de los referentes del balonmano gallego, con más de 600 partidos en la Liga Asobal. Su último equipo en la máxima competición nacional fue el Frigoríficos del Morrazo, donde dejó un excelente recuerdo por su rendimiento, entrega e identificación con el club. Desde O Rosal homenajean no solo su trayectoria, sino que es un espejo en el que pueden mirarse las nuevas generaciones de la cantera rosaleira.
