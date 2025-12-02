Domínguez: «El punto ante Cuenca es muy valioso y ojalá que sea de inflexión»

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta el último mes de la competición de la Liga Asobal antes del parón navideño con una mezcla de sensaciones. La última jornada deja a los cangueses como colistas, empatados a puntos con el Guadalajara, pero también con el refuerzo anímico del empate en la pista del Cuenca y que sirve para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. «Es un punto muy valioso y que ojalá sirva también como punto de inflexión», valora el técnico de los cangueses, Quique Domínguez. El Frigoríficos deberá disputar cuatro partidos en apenas 20 días, con una jornada entre semana. Su primer rival será el Granollers este sábado en O Gatañal, luego visitará Irún, el martes 16 recibe al Caserío Ciudad Real y acabará la primera vuelta en la pista de Puente Genil.

Después de un partido como el del sábado la pregunta siempre es la misma: ¿Se ganó un punto o se perdió un punto? A pesar de que el Cangas llegó a contar con una ventaja de cuatro goles y de que dispuso de la última posesión para intentar llevarse el triunfo el entrenador no quiere hablar de un punto perdido. «Hay que valorar mucho lo que conseguimos, así como el empeño, el esfuerzo y el trabajo del equipo», insiste Domínguez, que también recuerda que hasta la fecha solo Torrelavega había conseguido puntuar en El Sargal [una victoria 27-28 en la jornada inaugural de la liga]. «Es una cancha muy difícil, con un equipo muy sólido y duro ante su afición», añade.

El Frigoríficos del Morrazo en esta ocasión fue capaz de cambiar el guion con respecto a la mayoría de partidos de esta temporada. Después de un inicio impreciso, con varios errores y pérdidas los cangueses fueron capaces de darle la vuelta al electrónico antes del descanso. Y durante los primeros 20 minutos del segundo periodo jugaron a un gran nivel, posiblemente con algunos de los mejores momentos de la temporada. Especialmente en ataque. «Fuimos capaces de jugar con velocidad, criterio y desbordando a la defensa de Cuenca», destaca Quique Domínguez. Una fase del encuentro en la que Manu Pérez y Ángel Rivero se mostraron poco menos que infalibles en el lanzamiento. El joven central moañés no tuvo reparos en asumir responsabilidades en ataque y dejó algunos goles que merecen estar entre los mejores de la jornada. «Es un jugador importante por lo que le da al equipo y lo que aún le puede dar. Que pueda seguir mejorando pasa por la regularidad y el equilibrio», sostiene Domínguez.

Los "pequeños detalles" que condicionaron el resultado

El entrenador entiende que al final el partido se decidió en «pequeños detalles». Cita un error de definición en un contragolpe directo, una acción clara en la línea de seis metros o el penalti que Mateo Pallas detuvo a Rajmond Toth en el minuto 56, pero en el que el rechace volvió al jugador húngaro y que sirvió para poner el 29-29 en el electrónico. «Es verdad que las cosas no nos acaban del salir del todo. Ante Valladolid fue un balón al palo el que nos impidió puntuar, ante Villa de Aranda no aprovechamos nuestra oportunidad y hubo decisiones arbitrales increíbles y contra Cuenca al final los pequeños detalles no nos permitieron ganar, aunque nos traemos un buen resultado», enumera Quique Domínguez. «Pero todo esto nos debe hacer confiar en el trabajo del equipo», insiste.

Domínguez también se refirió a la última acción del encuentro, en la que el Cangas tuvo la posesión para tratar de llevarse el triunfo. Después de que Nacho Pizarro anotase el 31-31 a nueve segundos del final «había dos opciones: no pedir tiempo muerto para atacar o pedirlo para preparar una última acción». El cuerpo técnico del Cangas optó la segunda, que permitía sacar desde el centro de la pista. «No salió la jugada que teníamos prevista. La defensa de Cuenca estuvo acertada para provocar un golpe franco», reconoce el técnico. Para ese último lanzamiento se perfilaron Manu Pérez y Ángel Rivero y al final fue el central quien lo intentó. Estuvo cerca de sorprender a Tonicher, pero el portero portugués acertó a detener el lanzamiento.