Fútbol | 1ª Futgal
El líder no da opción al Domaio
El Matamá golea en una gran segunda parte
REDACCIÓN
Moaña
El líder de la categoría, el Atlántida Matamá, goleó ayer al Domaio con una gran segunda parte. Los moañeses dieron la cara y al descanso solo perdían de un tanto. En la segunda parte el gol de Roberto puso el 2-1 y volvía a meter al Domaio en el partido, pero los locales desataron un vendaval de goles en la última media hora.
