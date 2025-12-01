El líder no da opción al Domaio

El líder de la categoría, el Atlántida Matamá, goleó ayer al Domaio con una gran segunda parte. Los moañeses dieron la cara y al descanso solo perdían de un tanto. En la segunda parte el gol de Roberto puso el 2-1 y volvía a meter al Domaio en el partido, pero los locales desataron un vendaval de goles en la última media hora.

La ficha del partido. / FdV