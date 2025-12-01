Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 1ª Futgal

El líder no da opción al Domaio

El Matamá golea en una gran segunda parte

REDACCIÓN

Moaña

El líder de la categoría, el Atlántida Matamá, goleó ayer al Domaio con una gran segunda parte. Los moañeses dieron la cara y al descanso solo perdían de un tanto. En la segunda parte el gol de Roberto puso el 2-1 y volvía a meter al Domaio en el partido, pero los locales desataron un vendaval de goles en la última media hora.

