Fútbol | 3ª Futgal

Un gol de Antón da el triunfo al Cruceiro

REDACCIÓN

Cangas

Victoria importante la cosechada ayer por el Cruceiro en casa del Villa de Marín. Antón Campos anotó el único gol del partido. Los de O Hío se asientan en puestos de promoción.

La ficha del partido.

La ficha del partido. / FdV

TEMAS

