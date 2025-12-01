Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

Las exclusiones y la precipitación privan al Automanía Luceros del triunfo

Tuvo ventajas de hasta 5 goles, pero se quedó con solo cuatro jugadores hasta tres veces

El jugador del Automanía Luceros Iago Fonseca en una acción del partido de ayer ante el portero del Reconquista en el pabellón de O Gatañal.

El jugador del Automanía Luceros Iago Fonseca en una acción del partido de ayer ante el portero del Reconquista en el pabellón de O Gatañal. / Gonzalo Núñez 

David García

Cangas

El Automanía Luceros perdió ayer en O Gatañal ante el Reconquista de Vigo (28-29) y cosecha su tercera derrota consecutiva. Un resultado especialmente doloroso porque los cangueses llevaron el timón del encuentro hasta los minutos finales, con ventajas de hasta cinco goles y tenían el triunfo prácticamente en la mano. Pero las exclusiones, la precipitación y las casi 20 pérdidas de balón sepultaron sus posibilidades de ganar.

El filial del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo recibió ayer hasta ocho exclusiones frente a las dos de su rival. Y al igual que le ocurrió ante el Bueu y el Teucro volvió a quedarse en varias ocasiones con solo cuatro jugadores sobre la pista por la coincidencia de esas exclusiones, que en algunos casos eran evitables. Ayer fueron tres veces con solo cuatro jugadores, una en la primera mitad y dos en el último cuarto de hora del partido.

El Luceros encaró los últimos nueve minutos con una ventaja de cuatro goles (26-22, min.51). De ese tanteador se pasó a un 27-27 en el minuto 58 y luego a un 27-28 para el Reconquista, con dos goles de Miguel Pousa. Con apenas 30 segundos por jugar el entrenador del Luceros, Adrián Méndez, solicitó tiempo muerto, pero el Reconquista amplió su ventaja (27-29). Un último gol de Dimitrije Doder, casi sobre la bocina, puso el definitivo 28-29.

Al conjunto cangués le quedan tres encuentros antes del parón navideño: Cañiza a domicilio, Lalín en O Gatañal y un viaje a las Islas Canarias para jugar con el Ingenio en Las Palmas.

Ficha Técnica

AUTOMANÍA LUCEROS (28): Javi Fernández, Eloy (2), Thompson (2), Iago Fonseca (8), Xurxo, Gallego, Cid (2), Rahim (2), Fuentes (6), Ferradás (1), Montes, Doder (4), Giráldez, Juan Rodríguez (1) y Rodal.

RECONQUISTA VIGO (29): Yeray Simes, Novas (1), Manuel Hernández (6), Rodríguez, Gómez, Murillo, Rey (2), Alberto Hernández, De Moura (8), Castro (2), Costas (4), Miguel Pousa (6) y Aarón.

MARCADOR CADA 5 MIN.: 2-2, 5-3, 8-4, 10-6, 12-8, 14-11 (descanso), 17-14, 21-17, 23-19, 25-22, 27-25 y 28-29.

ÁRBITROS: Sergio Pintado y José M.Chacón. Excluyeron por el Luceros a Fonseca (2), Fuentes, Gallego, Eloy, Cid, Juan Rodríguez y Rahim. Por el Reconquista a De Moura y Gómez.

INCIDENCIAS: Partido de la duodécima jornada de la liga de Primera Nacional disputado en el pabellón de O Gatañal, en Cangas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents