Las exclusiones y la precipitación privan al Automanía Luceros del triunfo

El Automanía Luceros perdió ayer en O Gatañal ante el Reconquista de Vigo (28-29) y cosecha su tercera derrota consecutiva. Un resultado especialmente doloroso porque los cangueses llevaron el timón del encuentro hasta los minutos finales, con ventajas de hasta cinco goles y tenían el triunfo prácticamente en la mano. Pero las exclusiones, la precipitación y las casi 20 pérdidas de balón sepultaron sus posibilidades de ganar.

El filial del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo recibió ayer hasta ocho exclusiones frente a las dos de su rival. Y al igual que le ocurrió ante el Bueu y el Teucro volvió a quedarse en varias ocasiones con solo cuatro jugadores sobre la pista por la coincidencia de esas exclusiones, que en algunos casos eran evitables. Ayer fueron tres veces con solo cuatro jugadores, una en la primera mitad y dos en el último cuarto de hora del partido.

El Luceros encaró los últimos nueve minutos con una ventaja de cuatro goles (26-22, min.51). De ese tanteador se pasó a un 27-27 en el minuto 58 y luego a un 27-28 para el Reconquista, con dos goles de Miguel Pousa. Con apenas 30 segundos por jugar el entrenador del Luceros, Adrián Méndez, solicitó tiempo muerto, pero el Reconquista amplió su ventaja (27-29). Un último gol de Dimitrije Doder, casi sobre la bocina, puso el definitivo 28-29.

Al conjunto cangués le quedan tres encuentros antes del parón navideño: Cañiza a domicilio, Lalín en O Gatañal y un viaje a las Islas Canarias para jugar con el Ingenio en Las Palmas.