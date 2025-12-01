Dolorosa derrota del CD Bueu

El CD Bueu sufrió ayer una dura derrota ante su afición en el campo de A Graña. Los locales se adelantaron en el minuto 25 merced a un tanto de Raúl. Sin embargo la alegría duró poco para las gradas pues solo ocho minutos después Joel igualaba la contienda.

Con el empate se llegaba al descanso. En la segunda parte el marcador lo desequilibró Joel que anotó su doblete a falta de un cuarto de hora para el pitido final. La balanza se decantó por el Zacande que acaba la jornada en tercera posición y deja al CD Bueu en media tabla de la Segunda Futgal.