Fútbol | Segunda Futgal
Dolorosa derrota del CD Bueu
Los locales se adelantaron pero decidió un doblete de Joel
REDACCIÓN
Bueu
El CD Bueu sufrió ayer una dura derrota ante su afición en el campo de A Graña. Los locales se adelantaron en el minuto 25 merced a un tanto de Raúl. Sin embargo la alegría duró poco para las gradas pues solo ocho minutos después Joel igualaba la contienda.
Con el empate se llegaba al descanso. En la segunda parte el marcador lo desequilibró Joel que anotó su doblete a falta de un cuarto de hora para el pitido final. La balanza se decantó por el Zacande que acaba la jornada en tercera posición y deja al CD Bueu en media tabla de la Segunda Futgal.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela