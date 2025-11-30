El Frigoríficos cambia su imagen y suma un punto en Cuenca que le sabe a poco

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro consiguió este sábado cortar su mala dinámica de resultados y sumó un empate en su visita a la pista del Rebi Cuenca (31-31). Una cancha en la que solo había puntuado el Torrelavega en el estreno de la temporada y donde los conquenses sumaban cuatro triunfos consecutivos. El Cangas logra un punto de oro, pero que sabe a poco. Los de O Morrazo llegaron a tener cuatro goles de ventaja en el segundo tiempo y, con un marcador de 31-31, dispusieron de la última posesión para intentar llevarse la victoria. Una posesión que acabó con un golpe franco en el que Manu Pérez estuvo a punto de sorprender al portero portugués Pedro Tonicher. A pesar de este punto el Cangas es el nuevo colista de la Liga Asobal ya que en la jornada del viernes el Guadalajara venció 29-30 al Nava. Alcarreños y cangueses están empatados a cinco puntos, pero la diferencia de goles favorece al Guadalajara que ganó en O Gatañal (29-34).

El partido de ayer supuso un cambio de guion en todos los aspectos. Hasta el punto de que a diferencia de otras ocasiones el Frigoríficos no empezó demasiado bien y el timón en el electrónico lo llevó el conjunto local. Los conquenses arrancaron con un parcial de 2-0, que el Cangas consiguió nivelar con un gol de Gayo y con otro del portero croata Ivan Panjan, que vio la portería conquensa vacía y acertó a enchufar el balón para poner el 2-2. Pero de nuevo el equipo entrenado por Lidio Jiménez ensayó un intento de escaparse y gozó de sus máximas ventajas (6-3 y 7-4) hasta el primer cuarto de hora del partido.

El Cangas no le perdió la cara al encuentro en ningún momento y fue capaz de darle la vuelta al electrónico. Un cambio de inercia asentado en la gran actuación de Panjan en la portería [ocho paradas al descanso] y en la aportación ofensiva de Manu Pérez y Ángel Rivero. El joven central moañés y el lateral hispano-cubano completaron un sensacional encuentro, con 9 y 6 dianas respectivamente.

El recital ofensivo de Manu Pérez permitió al Frigoríficos empatar el partido (10-10, min.22) con el que era su cuarto gol. El Cuenca aún volvería a ponerse por delante una vez más (11-10, con un tanto de Lima), pero a continuación aparecieron Ludman y Rivero con dos goles para darle la vuelta al electrónico y obligar a Lidio Jiménez a solicitar tiempo muerto. Un tanto de Jaime Gallardo puso al Cangas dos arriba (12-14), aunque antes del descanso Fede Pizarro dejaba la contienda en 13-14.

El jugador del Frigoríficos Santi López en una acción del partido ante Cuenca, defendido por Diego Gándara, Guilherme Tavares y Santiago Mosquera. / Juan Alberto Lillo

El arranque del segundo tiempo del Frigoríficos del Morrazo rozó la perfección en el plano ofensivo. Un parcial de 1-3 con tantos de Manu Pérez, Samu Pereiro y Ángel Rivero le permitían abrir una distancia más que prometedora en el electrónico (14-17, min.36). A Lidio Jiménez no le quedaba más remedio que parar de nuevo el encuentro. Si la diferencia no era más amplia fue porque en ese tramo del partido la defensa canguesa no fue capaz de anular el juego con el pivote Diego Gándara, que mantuvo a flote a los suyos.

Perfección en ataque

El ataque cangués seguía golpeando una y otra vez la portería conquense, con independencia de que estuviese defendida por Arguillas o Tonicher. Manu Pérez regaló algún gol que a buen seguro que figurará entre las imágenes destacadas de la jornada, como el que puso el 15-18 después de un enorme salto y un lanzamiento imparable. Como imparable era el brazo y la intensidad de Ángel Rivero, ya fuese en ataque o defensa. El quinto gol del lateral hispano-cubano significó el 20-24 en el minuto 44. Era la máxima renta del partido y el Cangas afrontaba el último cuarto de hora con todo a su favor para conseguir la machada en El Sargal.

El noveno y último gol de Manu Pérez ponía el 24-28 en el marcador con apenas diez minutos por delante. Pero el Frigoríficos no fue capaz de mantener esa efervescencia ofensiva en un tramo final trepidante e intenso. Dos tantos de Fede y Nacho Pizarro recortaban la desventaja hasta el 26-28, lo que motivaba un tiempo muerto por parte del entrenador del Cangas, Quique Domínguez.

El exjugador del Frigoríficos Rajmond Toth guió al Cuenca hasta el empate

El Rebi Cuenca encontró un faro de luz en un exjugador del Frigoríficos: el húngaro Rajmond Toth. El central anotó tres goles entre los minutos 53 y 56, que sirvieron para que los locales empatasen el partido (29-29). El empate llegó con un lanzamiento de Toth desde los siete metros, que en primera instancia Mateo Pallas consiguió detener. Pero el rechace volvió a las manos del húngaro, que a la segunda no falló para poner las tablas.

El central húngaro y exjugador del Frigoríficos, Rajmond Toth, en una acción del partido de ayer defendido por Santi López. / Juan Alberto Lillo

El Frigoríficos se repuso de inmediato gracias a Santi López y Samu Pereiro, que ponían el 29-31 a menos de dos minutos para el final. Lima conseguía apretar el electrónico (30-31, min.58:30) y luego vino una larga posesión del Cangas, que no fue capaz de convertir en gol y que acabó con una falta en ataque. Después de un tiempo muerto de Lidio Jiménez el Cuenca logró empatar (31-31) con menos de diez segundos por jugar.

Fue entonces el turno de Quique Domínguez para detener el reloj y preparar una última acción para ganar el partido. Esa jugada acabó con un golpe franco ya con el tiempo cumplido. Un lanzamiento para el que se perfilaban Ángel Rivero y Manu Pérez. Al final fue el joven central quien buscó la sorpresa. Casi lo consigue, pero Tonicher fue capaz de detener su lanzamiento.

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, aplaude una acción de sus jugadores en el partido de ayer ante Rebi Cuenca en El Sargal. / Juan Alberto Lillo

Este resultado deja al Cangas con 5 puntos, los mismos que el Guadalajara, que en las dos últimas jornadas suma un empate en su pista ante Ademar León y una victoria a domicilio en Nava. Con 6 puntos están el Nava (con un partido menos) y EON Horneo Alicante. Y con 7 el Bada Huesca, que hoy recibe en su pista al F.C.Barcelona.

Después de dos salidas consecutivas el próximo encuentro del Frigoríficos del Morrazo será el sábado a las 18.00 horas en O Gatañal, ante un Fraikin Granollers que llega en la quinta plaza.