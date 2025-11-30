El Bueu deja escapar la victoria sobre la bocina

El Bueu Atlético dejó escapar ayer la victoria en la cancha del BM Ribeiro Rodosa. Si bien la primera parte estuvo igualada y acabó con empate a 16, en los últimos 10 minutos del segundo tiempo los de Luis Montes se escaparon en el marcador.

El partido entraba en sus últimos instantes controlado por el Bueu Atlético. Sin embargo Pedro, que había anotado 9 de 10 disparos, erró varios seguidos y los ourensanos empataron sobre la bocina. Lo celebraron como una victoria.