El Beluso recibe al Lemos y el Moaña visita al Alertanavia

En la 13ª jornada de la Preferente Futgal los equipos de O Morrazo pelean por salir de los puestos de descenso. La CD Beluso recibe al poderoso Club Lemos, que es cuarto clasificado y viene de ganar por 1-0 al Antela. El encuentro es esta tarde en As Laxes a las 16.45 horas. Los bueueses apelan a su afición para seguir su buena racha como locales y dejar atrás la reciente derrota por 2-0 en la cancha del Atlético Arnoia. El entrenador del Beluso, Juan Amoedo, tiene a todos los jugadores disponibles a excepción de Santi.

En lo que respecta al CD Moaña, visita hoy al Alertanavia (16.00 horas) también con el objetivo de regresar a las victorias para abandonar el penúltimo puesto que ocupa en la actualidad con 11 puntos en su casillero. El Alertanavia tiene solo dos puntos más por lo que es un rival propicio para escalar posiciones. Viene de empatar sin goles en Valadares mientras el Moaña perdió, la semana pasada, por 1-2 en casa contra el Portonovo.

En cuanto a la Primera Futgal el Domaio visita al líder destacado, el Atlántida Matamá (16.00 horas). Los moañeses tienen un encuentro muy difícil para intentar escapar de la zona de peligro. Vienen de caer por 0-1 con el Goián. El Matamá, por su parte, venció por 3-4 en Gondomar el pasado domingo.

En Segunda Futgal el CD Bueu recibe al Zacande (17.00 horas en A Graña) esta tarde con el objetivo de volver a ganar para acercarse a la zona alta. Será un encuentro duro pues los visitantes son terceros y llegan a Bueu heridos después de caer goleados la semana pasada con el líder, el Monteporreiro. Los locales vienen de perder por 2-0 en Soutomaior.

En lo que respecta a Tercera Futgal, el Cruceiro visita al Villa de Marín (17.00 horas) al que solo saca un punto. El Rápido Bahía trata de escalar posiciones en casa del Sampayo (17.00 horas).