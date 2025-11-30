El Automanía Luceros busca romper su racha ante Reconquista

El Automanía Luceros busca romper hoy su racha de dos derrotas consecutivas ante Teucro y Bueu Atlético y se medirá en O Gatañal al Reconquista de Vigo. El equipo olívico también llega a este encuentro después de perder en sus dos últimos compromisos, ante el Calvo Xiria y el Teucro Pontevedra. Ambos conjuntos están en la zona intermedia de la tabla, separados por solo dos puntos: el Luceros tiene diez puntos y el Reconquista ocho.

El encuentro de hoy se jugará a las 13.00 horas y el entrenador del Automanía Luceros, Adrián Méndez, cuenta con bajas importantes. Denís Iglesias no podrá estar debido a la rotura del escafoides del pie, Iago Marchena sufre una luxación en la clavícula y finalmente Carlos Menduíña tiene una rotura en los huesos de la nariz.