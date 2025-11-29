Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las gimnastas del In Mare compiten en el nacional alevín

Logran el puesto 80 entre más de un centenar de clubes españoles | Se habían impuesto en el gallego

Las gimnastas con sus entrenadoras, en Castellón. | In Mare

REDACCIÓN

O Morrazo

Las competidoras del Club In Mare de Gimnasia Rítmica completaron su primera participación en el campeonato nacional celebrado el 22 de octubre en Castellón. Las jóvenes vecinas de Cangas y Bueu se midieron a la élite española de la gimnasia rítmica en categoría alevín, al encontrarse, en la cita, contra más de un centenar de clubes.

Completaron sus ejercicios logrando el puesto 80º y dando así por finalizada una brillante temporada, pues el equipo había logrado el primer lugar en el Campeonato Gallego celebrado en octubre, lo que le permitió dar por primera vez el salto a la categoría nacional.

Las gimnastas que lograron este hito son Sara Cerqueiro, Nerea Cerqueiro, Lola Curra, Erika Simes y Vera Martínez. Están dirigidas por las entrenadoras María Soto y Rita Grande. Las gimnastas cierran la temporada y ya piensan en seguir evolucionando de cara a la siguiente campaña con la primera competición prevista para el mes de abril y el objetivo de, al menos, repetir presencia en el campeonato nacional.

El In Mare nació en Marín y se implantó hace tres años en Cangas con sus escuelas. Tiene en estos momentos a unas 40 niñas además de varias decenas en las propias escuelas.

