El Cangas busca un cambio de guion en Cuenca para revertir su mala racha

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta hoy su segundo partido consecutivo a domicilio, un desplazamiento para medirse al Rebi Cuenca (19:15 horas, pabellón de El Sargal con el arbitraje de Zaragueta Ruiz y Oyarzun Aylagas). El equipo cangués afronta esta salida con la imperiosa y urgente necesidad de puntuar y poner freno a una sangría de cuatro derrotas consecutivas. «Tenemos mucha necesidad de puntuar. Todos tenemos muchas ganas de jugar y de cambiar esta dinámica mala en la que estamos, con malos resultados y de volver decepcionados de los partidos», reconoce el entrenador del Cangas, Quique Domínguez.

La plantilla viajó a primera hora de la mañana de ayer hacia Cuenca, donde tenía previsto realizar una última sesión de trabajo antes del partido de esta tarde. Domínguez se ha llevado a todos los jugadores disponibles y en frente tendrá a un Cuenca condicionado por las lesiones. El equipo de Lidio Jiménez cuenta con las bajas de Joao Guilherme Perbelini, Enrico Aldini y Santi Barcelo y en las últimas semanas se ha reforzado con la llegada del lateral izquierdo Carlos González, procedente del PAN Moguer de Primera Nacional.

El Frigoríficos necesita puntuar y para ello será clave cambiar el guion que se repite en la mayoría de encuentros de esta temporada: un buen inicio de partido, al que luego se le sigue una pájara que compromete hasta el extremo las posibilidades de obtener un resultado positivo.

«Es verdad que tenemos una fase en la que aparecen errores, algunos que parecen evitables. Tenemos que reducir ese número y gestionar mejor esos posibles errores. A veces uno nos lleva a otro porque nos está lastrando más de la cuenta y porque le estamos dando vueltas», reconoce Domínguez. El técnico apela a la necesidad «competir y rendir para miminizar esos errores, ahí tenemos trabajo».

El reto hoy no será fácil. El Cuenca se ha hecho fuerte en El Sargal y solo perdió por la miníma en el encuentro inaugural de la Liga Nexus Asobal (27-28 ante Torrelavega). Luego sumó cuatro victorias consecutivas ante Logroño, Alicante, Valladolid y Villa de Aranda. Una fortaleza que los de Lidio Jiménez no han sido capaces de prolongar a domicilio, donde no han puntuado. Con todo, los conquenses llegan al encuentro de esta semana en una situación más cómoda y con menos urgencias que la del Frigoríficos del Morrazo.