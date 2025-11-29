balonmano | 1ª Nac.
El Bueu Atlético, con cinco bajas, visita al Ribeiro
José López se lesionó ante el Luceros y Brais sufrió un golpe que hace que sea duda
REDACCIÓN
El Bueu Atlético visita hoy la pista del penúltimo clasificado, el Ribeiro Rodosa Ourense. Un partido trampa por la veteranía de los ourensanos y porque los de O Morrazo llegan con cinco lesionados y una duda importante. Luis Montes, no podrá contar seguro con el portero Hugo; tampoco con Martiño ni Enrique, que llevan toda la campaña de baja; ni con Mario Oterino ni José López. El extremo se lesionó durante el partido de la última jornada, en el que el Bueu Atlético se impuso 34-31 al Automanía Luceros en el derbi comarcal. En ese encuentro otro de los jugadores importante en la plantilla bueuesa, Brais, sufrió un golpe y es seria duda para hoy.
La buena noticia es que Mauro Bacelar volvió a entrenar después de varios meses, pero parece que todavía es pronto para su regreso a las pistas.
El partido de esta tarde se jugará en la pista ourensana a partir de las 18.00 h. El Ribeiro ocupa la penúltima plaza, con solo dos triunfos. El último fue en su anterior partido en su cancha, 38-35 al Porriño. El Bueu llega con 9 puntos y aspira a recuperar la regularidad y solidez de la campaña pasada.
