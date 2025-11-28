El «Plan B» del Beluso tampoco funciona lejos de As Laxes

La CD Beluso cayó el fin de semana en casa del Atlético Arnoia en un encuentro que los locales se llevaron gracias a golpear en los momentos clave, al final de la primera mitad y al comienzo de la segunda. Aunque en casa está sacando buenos resultados, los bueueses siguen sin conocer la derrota lejos de As Laxes.

El entrenador, Juan Amoedo, explica que «traté de hacer cambios para intentar sorprender al rival y conseguir la primera victoria a domicilio, pero está claro que no dieron resultado», lamenta. En concreto, además de cambios en el once inicial, propuso un juego más directo del habitual para intentar llegar de forma más rápida al gol. «Hasta el 1-0 el encuentro estaba igualado, con una ocasión clara para cada equipo», desvela.

Ahora la plantilla de la CD Beluso trabaja para regresar a las victorias en casa. «Con la afición de As Laxes, que siempre responde, parece que jugamos con uno más. Mientras no logremos ganar fuera tenemos que seguir impulsándonos en casa», explica el míster.

Eso sí, no va a ser fácil el encuentro de este domingo. No en vano el Beluso recibe al Lemos, que es el segundo clasificado con 22 puntos. En el apartado positivo, Juan Amoedo no perdió a ningún efectivo para este fin de semana. Es más, recuperará a jugadores. Pasto puede ser de la partida tras regresar en la segunda parte contra el Arnoia. También recupera a Moledo y solo Santi, por lesión, es baja obligatoria.