La carrera celebra sus 50 años con 500 inscritos y adapta su recorrido

El Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro celebra este domingo su 50 aniversario de la mejor manera posible. La carrera regresa a su fecha tradicional del último fin de semana de noviembre, estrena cambios en la distancia de la prueba absoluta y consigue doblar la participación con respecto al año pasado, con casi 500 deportistas inscritos en todas las categorías.

La novedad más importante afecta al recorrido de la prueba reina, que pasa de 10 kilómetros a 6. Un cambio con el que el Club Atletismo Vila de Cangas quiere atender a las peticiones y sugerencias que le hacían llegar los participantes en los últimos años. «Es un circuito urbano y la distancia de 10 kilómetros significaba dar cinco vueltas, lo que se hacía un tanto aburrido para los deportistas», explica la presidenta del Vila de Cangas, María del Carmen Parada.

Hubo años en los que la carrera salía desde el puerto de Aldán y llegaba hasta el centro de Cangas, pero ese trazado requiere una compleja logística para regular el tráfico en una época con muchos desplazamientos por carretera debido a las compras navideñas. Así que el Vila de Cangas para este quincuagésimo aniversario apuesta por cambiar la distancia y dejarla en 6 kilómetros, que se traduce en tres vueltas al circuito urbano entre la rotonda Ondiña [el acceso al puerto y a la lonja] y el cruce de Longán, en la Avenida de Ourense.

El trofeo se presentó este jueves en el Concello de Cangas, con la presencia del concejal de Deportes, Eugenio González, que manifestó que «estamos encantados de apoiar este evento» y expresó su deseo de que «dure polo menos outros 50 anos».

El trazado de este año cuenta con más novedades. La salida y la meta de todas las carreras, incluidas las de edad escolar, estará situada en el mismo lugar: en el entorno del reloj de la Alameda Vella y la estación de autobuses. Las distancias van desde los 175 metros de la categoría pitufos hasta los 6 kilómetros de la prueba reina, en la que hay inscritas 187 personas. Casi tantas como las que contabilizó el año pasado el trofeo entre todas las carreras, lo que da muestra de la revitalización de esta competición.

La primera de las categorías escolares tomará la salida a las 10.00 horas y la última (los sub 16) a las 11.05 horas. Al acabar se celebrará la entrega de premios y a las 12.00 horas se dará la salida de la carrera absoluta.

El Vila de Cangas aprovechó la presentación oficial del L Trofeo de Pedestrismo-Memorial Pepe Cordeiro para agradecer la implicación del comercio local para colaborar con el avituallamiento para los deportistas y para el sorteo de regalos. Al mismo tiempo, María del Carmen Parada subrayó que la carrera canguesa tiene un marcado carácter social y solidario. «Pedimos aos participantes que cando acudan a retirar o seu dorsal aporten un kilo de alimentos non perecedeiros, que logo serán donados a Cáritas Cangas», concluye.