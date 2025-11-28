La Liga Asobal ha incluido al lateral derecho hispano-cubano del Frigoríficos del Morrazo Ángel Rivero en el siete ideal de la jornada diez de la competición por su partido ante el Villa de Aranda, en el que anotó cinco goles.

Junto a él forman el equipo ideal de la jornada el portero del F.C.Barcelona Viktor Hallgrímsson; el extremo izquierdo del F.C.Barcelona y ex del Cangas Dani Fernández; el lateral izquierdo húngaro del Logroño Andrej Pergel; el central del Caserío Ciudad Real Sergi Mach; el extremo derecho del Guadalajara Fabio Chiuffa; y el pivote del Logroño Aitor García.