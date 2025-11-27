Víctor González deja el Rápido Bahía y el club busca nuevo técnico

El Rápido Bahía está sin entrenador. El míster que dirigía al equipo de Aldán desde la pasada temporada ha tenido que dejar de entrenar por razones laborales. Víctor González deja el club en el octavo puesto de Tercera Futgal, con 16 puntos y en una racha irregular tras un brillante arranque de temporada. La campaña pasada Víctor González logró disputar la fase de ascenso aunque finalmente el club de San Amaro no pudo lograr el pase a Segunda Futgal.

La presidenta del Bahía reconoce que la marcha del míster, seguida de la del segundo entrenador que se produjo recientemente, supone un contratiempo. Agradece a ambos «el trabajo realizado. No podemos decir nada malo de ellos». La directiva ya está trabajando en incorporar a un nuevo técnico que ayude a la entidad a pelear por ascender y salir de la última categoría federada, objetivo que persigue desde hace años. En cartera cuenta ya con varios nombres y trata de llegar a un acuerdo con el entrenador indicado.

La urgencia más grande es la de dirigir a la plantilla del Bahía este domingo 30, cuando visita al Unión Sampayo a las 17.00 horas. Se trata de un encuentro importante para recuperar las buenas sensaciones, después de perder el último domingo en San Amaro.