Un Cuenca (casi) inexpugnable en casa

El Frigoríficos del Morrazo viaja mañana hacia Cuenca para afrontar la undécima jornada de la Liga Asobal y romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. El pabellón de El Sargal no parece a priori el lugar más favorable para darle la vuelta a esa dinámica puesto que el conjunto entrenado por Lidio Jiménez se está mostrando casi inexpugnable ante su afición. De los cinco partidos disputados ante su público solo ha cosechado una derrota –en la primera jornada y por la mínima ante el Torrelavega (27-28). Los restantes encuentros los resolvió con victoria, la última de ellas en la jornada nueve ante el Villa de Aranda, el último verdugo del Frigoríficos.

Esa fortaleza en casa es precisamente uno de los aspectos que echa en falta el Cangas, que solo ha sido capaz de ganar un partido en O Gatañal (ante el Huesca). Entre los motivos que invitan al optimismo destaca que el único triunfo a domicilio del Frigoríficos en lo que va de campaña fue en la pista del Torrelavega, que llegaba invicto.

Rebi Cuenca y Frigoríficos del Morrazo llegan a este duelo en situaciones bien diferentes. Los conquenses son novenos con 8 puntos, todos ellos conseguidos en El Sargal. Después de la derrota que abrió la temporada ante el Torrelavega llegaron los triunfos ante Logroño (29-28), EON Horneo Alicante (32-27), Valladolid (31-23) y Villa de Aranda (24-22). El conjunto de Lidio Jiménez, que este año cuenta con una plantilla más justa de efectivos y con jugadores importantes en el dique seco, no ha sido capaz de puntuar lejos de su pista. Pero siempre ha mostrado una versión muy competitiva, con derrotas muy ajustadas: 25-23 ante el Caserío Ciudad Real, 22-21 contra Puente Genil, 29-28 ante el Ademar, 33-32 en la pista de Nava y la más clara fue el 30-25 de la última jornada ante el Bada Huesca. En la plantilla conquense está el central húngaro Rajmond Toth, que jugó en Cangas dos temporadas y media.

Por su parte, el Frigoríficos llega con la necesidad imperiosa de ganar para impedir que los equipos que le preceden sigan abriendo hueco. Los de Quique Domínguez son penúltimos con cuatro puntos, a dos de Nava y Alicante.

Hasta la fecha Rebi Cuenca y Cangas se han enfrentado en trece ocasiones en el pabellón de El Sargal, con diez victorias conqueneses, un empate (23-23 en la temporada 2020/21) y solo dos triunfos para los cangueses (29-35 en la temporada 2015/16 y 26-34 en la campaña 2021/22).