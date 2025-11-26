William Thompson entra en la ecuación

William Thompson ya está en la órbita del Frigoríficos del Morrazo. El pivote del Automanía Luceros, que recientemente consiguió con los Hispanos la medalla de bronce en el Mundial Sub 17 disputado en Marruecos, ha sido incluido en la lista de nominados para la Liga Nexus Asobal. O lo que es lo mismo, Quique Domínguez ya podría echar mano de él en caso de que lo considerase necesario para acudir a alguna convocatoria con el primer equipo.

William se une de este modo a una lista en la que ya estaban incluidos los porteros Javi Fernández y Mateo Pallas, el extremo Martín Fuentes, el primera línea Iago Iglesias y el pivote Juan Rodríguez. Todos ellos ya han tenido aportación esta temporada en Asobal. El movimiento que ha realizado el Balonmán Cangas esta semana es toda una declaración de intenciones, así como la confirmación de la fuerte apuesta que ha realizado por este jugador de dos metros de estatura que aún se encuentra en categoría juvenil. La lesión de Javi García ha acelerado un tanto los procesos, al dejar al conjunto de la máxima categoría con únicamente dos pivotes, Juan Quintas y Pablo Castro.

Pero la situación se ha complicado un poco más –si eso era posible– en las últimas semanas, con los problemas que el capitán del Cangas arrastra en una de sus rodillas, y que están mermando de forma importante su rendimiento. Domínguez se ha visto obligado a dosificar sus minutos en pista tanto en el duelo de casa ante el Atlético Valladolid como el del pasado sábado a domicilio frente al Villa de Aranda.

Juan del Arco venda uno de los tobillos de William Thompson en la sesión de ayer en O Gatañal. / Santos Álvarez

El elegido para suplir temporalmente a Javi García en el equipo de Asobal ha sido el porriñés Juan Rodríguez, que ya jugó bastantes minutos ante Valladolid y Aranda, especialmente en la parcela ofensiva. Ahora, Domínguez añade una opción más al abanico, con un jugador al que ya conoce, al ser unos de los habituales canteranos que trabaja en las sesiones preparatorias del primer equipo. El club no tiene la intención de acudir a un mercado que no ofrece demasiadas garantías. Queda menos de un mes para finalizar la primera vuelta y, además, la recuperación de Javi García va por buen camino y podría reaparecer antes de lo inicialmente previsto.

William seguirá vinculado tanto al juvenil como al Automanía Luceros de Primera Nacional, equipos que ya compaginaba, toda vez que la prioridad en el Cangas es que disponga de minutos de juego para seguir evolucionando como jugador. A pesar de su juventud, en el seno del Cangas hablan maravillas sobre un jugador muy poderoso en defensa y con una notable capacidad de aprendizaje. Su movilidad, su envergadura y la toma de decisiones defensiva son notables. En ataque ofrece buenos detalles pero es donde tiene un mayor margen de mejora.

Carlos González debutó en un Cuenca castigado por las lesiones

Más allá de la derrota, el choque que el Rebi Cuenca disputó la pasada jornada ante el Bada Huesca sirvió para certificar el debut en las filas manchegas de su último fichaje, el lateral Carlos González, procedente del PAN Moguer de División de Honor Plata. El primera línea ha llegado para paliar el aluvión de lesiones sufrido en este arranque de temporada por los de Lidio Jiménez, que perdieron toda la campaña a Santi Barceló y que tienen en el dique seco a Perbelini.

La de Carlos González es la tercera incorporación de los conquenses con la Liga ya comenzada. Anteriormente habían llegado los pivotes Gándara (cedido por el Torrelavega) y Pedro Matos (Cajasur Córdoba), que debían paliar las bajas temporales de Aldini y Álvaro Martín en esa posición. El Cuenca, con una de sus plantillas más ajustadas de los últimos años, ya acudió con solo 15 elementos a su duelo del pasado fin de semana en Huesca.