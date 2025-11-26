Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Liga Kenyata de Cangas, sin competición por falta de equipos

El histórico campeonato no sale esta temporada | La Liga de Veteranos se mantiene entre semana

Equipo del Talleres Veiga, último campeón del Kenyata

César Collarte

Cangas

La Liga Kenyata de Cangas, una de las competiciones de aficionados más clásicas en la comarca de O Morrazo, se quedará sin competición esta temporada. La organización ha confirmado la renuncia a salir este año ante la falta de inscripciones. El cada vez menor interés por este tipo de torneos, los gastos de federarse, el mal estado de los campos de Rodeira o el atractivo que despierta el Keniata de Moaña, que estrenará campos este año, son algunas de las razones para explicar la caída en las inscripciones, que ha sido constante en las últimas temporadas hasta llegar a esta situación.

El Kenyata de Cangas, que llegó a contar hasta con cuatro categorías y más de 70 equipos participantes, se quedará ahora restringido a la Liga de Veteranos, que disputa sus encuentros durante la semana y que cuenta con ocho equipos en competición desde finales del pasado mes de octubre.

Cinco colíderes en Veteranos

Precisamente en Veteranos y tras cuatro jornadas hay un quíntuple empate en cabeza con Independiente, Discutir Rindo, Estrella Coja, Palancas y Maridaxe, todos ellos con seis puntos, aunque en el caso de Discutir Rindo y Maridaxe con tres encuentros disputados por los dos de sus rivales. Los Puchos es sexto con tres puntos y Electricidad Bermúdez y Restaurante Serafín Cíes aún no se han estrenado.

Los resultados de la última jornada fueron Discutir Rindo 10-Restaurante Serafín Cíes 3; Estrella Coja 7-Electricidad Bermúdez 2; Palancas 4-Los Puchos 2; e Independiente 10-Maridaxe 1.

