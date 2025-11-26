El Alondras cierra dos meses de sequía

El campo Iago Aspas Juncal-O Casal sirvió al Alondras para poner fin a dos meses de sequía con una victoria que le permite tomar aire y afrontar el futuro con mayor optimismo en una igualadísima Tercera RFEF. El entrenador rojiblanco, Rafa Outeiral, reconoce la relevancia del terreno de juego en el rendimiento de los suyos, «porque fue un partido diferente a lo que estamos acostumbrados en casa. Es cierto que el equipo salió con mucha energía, muy metido en el duelo, pero el campo también nos daba opción de hacer cosas. En O Morrazo es imposible tener acciones de ocho o nueve pases, porque el balón te sale botando».

La victoria era esencial para los cangueses. «Había que ganar y daba igual el cómo, aunque es cierto que con nuestras características es más fácil hacerlo intentando jugar», afirma, señalando a continuación que esto «nos debe dar un plus de confianza porque estuvimos bastante bien. Es cierto que hay que corregir cosas, sobre todo a nivel defensivo, pero fue un choque bonito por un lado y por el otro, contra un equipo que llegaba en una buena dinámica de resultados».

Minimizar los errores groseros

Una de las cuestiones con las que estaba más satisfecho Villaverde es con el haber conseguido minimizar los errores groseros, esos que le han costado muchos puntos a los suyos en las semanas anteriores. «Estuvimos mejor ante un equipo que es muy potente arriba con jugadores como Julio, Adri o Sobrido, con dos buenos medios... Era normal que nos generasen problemas, pero fue un partido muy bonito con un marcador que hubiese sido más abultado si no hubiese sido por Brais y Manu Táboas [porteros de Alondras y Céltiga, respectivamente]».

Curiosamente las cuatro victorias del Alondras en esta temporada han llegado en encuentros en los que ha dejado la portería a cero. Así fue en las tres primeras jornadas del campeonato frente a Racing Villalbés (0-2), Noia (1-0) y Atlético Arteixo (0-4), y también el pasado domingo contra el Céltiga (1-0). «Está claro que si consigues que no te marquen tienes al menos un punto asegurado. Es una labor de todos, comenzando por los de arriba, como pasó con el Céltiga, con un buen trabajo de presión en su salida de balón para intentar recuperar y hacerles daño», explica el entrenador moañés. La idea no era otra que no defender en área propia, «y eso lo hicimos bien».

El triunfo sitúa a los cangueses en una zona media de la tabla que presenta un tremendo atasco. Después de haber encadenado ocho jornadas sin ganar, sumando únicamente tres puntos de 24 posibles, el Alondras está más cerca de la zona de promoción que del descenso. Con 15 puntos es decimoprimero, a solo tres del Estradense, que ocupa la quinta plaza, y a cuatro precisamente del Céltiga, que es cuarto. El colchón sobre el descenso es ahora de seis puntos, los que lo separan de un Noia que es decimoquinto y que está inmerso en los puestos de peligro junto a Barbadás (8) y Silva (7).

«La igualdad es tremenda y solo hay que ver los resultados de cada semana», dice Villaverde. Sin ir más lejos, en esta hubo cinco empates en los nueve duelos jugados.

Un parón para recuperar a hasta cinco futbolistas

El regreso a la senda de la victoria del Alondras coincidirá con un parón en la competición recibido con alegría en el seno del conjunto morracense. Y es que, más allá de los resultados, la preocupación en el cuerpo técnico no es otra que la de recuperar efectivos tras varias semanas en las que las bajas han castigado de forma importante a los de O Morrazo.Rafa Villaverde podría recuperar a hasta cinco futbolistas en estos días de descanso. El más evidente es el caso de Luismi, que cumplió un encuentro de sanción ante el Céltiga. Yelco e Íker ya entraron en esa convocatoria, pero ambos muy justos físicamente. Se confía en que estos días les sirvan para acabar de afinar su puesta a punto tras haber dejado atrás sus problemas físicos.

También se espera que Aitor Aspas y Guille puedan reincorporarse al trabajo con sus compañeros para estar disponibles de cara al próximo partido de los suyos, el del fin de semana del 7 de diciembre ante el farolillo rojo de la Tercera RFEF, el Silva. Así las cosas, las únicas ausencias en el cuadro rojiblanco serían las de los lesionados de larga duración Salgueiro y Diego. Quien no tendrá descanso en estos días será Lucas Camba. El centrocampista ofensivo será el único representante del Alondras en la selección gallega de aficionados que jugará la primera ronda nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Los gallegos jugarán este fin de semana un doble enfrentamiento con Castilla León y Andalucía en Palencia.