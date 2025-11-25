Quique Domínguez: «La situación preocupa, pero hay que mantener la cabeza fría»

Cuatro derrotas consecutivas y una penúltima plaza que conllevaría el descenso describen la complicada situación que atraviesa el Frigoríficos del Morrazo después de caer el sábado ante un rival directo como el Villa de Aranda. La escuadra de Quique Domínguez ha entrado en un bache de resultados y de juego, repitiendo una y otra vez el mismo guion, con buenos inicios de partido y fases de desconexión en las que hipoteca todas sus opciones de victoria.

«Estamos preocupados y trabajando mucho. No estoy nervioso, sino empeñado en mejorar el rendimiento del equipo», afirma el técnico pontevedrés, que asume, no obstante, que ese trabajo desplegado en los entrenamientos «hay que llevarlo a los partidos, en los que debemos ser más regulares, algo que por el momento nos está costando». El resumen es que «la situación es preocupante, pero hay que mantener la calma y la cabeza fría, sin dramatismos».

La victoria del Huesca sobre el Cuenca y el empate del Guadalajara frente al Ademar complican un poco más la clasificación para los de O Morrazo, que ocupan zona de descenso con 4 puntos junto al Guadalajara con 3. En promoción está el Viveros Herol Nava con 6, los mismos puntos que tiene el EON Horneo Alicante. Por encima se sitúan Caserío Ciudad Real y Bada Huesca con 7 puntos, y Villa de Aranda y Rebi Cuenca con 8.

Un calco de anteriores encuentros

El encuentro de Aranda supuso un calco de lo sucedido en duelos anteriores como Guadalajara, Alicante o Valladolid. «Todo es bastante parecido. Varían algunos detalles, porque ningún duelo es igual, pero hay cosas que se repiten una y otra vez», admite Domínguez. Tras un buen arranque (6-9), en esta ocasión fueron dos exclusiones consecutivas las que cortocircuitaron al Cangas. «Se dan las dos cosas, por una parte las exclusiones, y por la otra situaciones de errores evitables, algunos que trabajamos mucho en ellos y se siguen produciendo. Y se acumulan todos en un mismo tramo de partido», explica el preparador.

Lo que más le cuesta entender al inquilino del banquillo de O Gatañal es el hecho de que los buenos arranques de partido no les sirvan a los suyos para manejar mejor los encuentros. «Empezamos bien, por delante en una pista complicada y eso tendría que darnos confianza. Es cierto que las exclusiones te condicionan, pero son circunstancias deportivas que hay que saber superar. Luego fallas lanzamientos claros y encajas unos parciales que pagamos muy caros».

Esa incidencia negativa de los parciales acaba anulando las opciones de victoria del Cangas. En Aranda fue capaz de igualar la desventaja en el segundo periodo con un 0-5 de parcial para el 18-18, pero después cometió varios errores y los locales volvieron a asumir el mando del duelo. «Reaccionamos muy bien, igual que en el encuentro ante el Valladolid, el equipo demostró que tiene esa capacidad, que se agarra a los partidos», señala Domínguez, que añade que «el problema es que vienes de estar cinco abajo y cuando dejas de tener un poco de acierto y el rival se recompone... Si el marcador estuviese más igualado esa reacción te permitiría ponerte por delante y aguantar el partido, pero no ha sido así».

El Frigoríficos prepara ya su próximo compromiso, de nuevo a domicilio, ante el Rebi Cuenca. Los de Lidio Jiménez vienen de caer frente al Huesca pero Domínguez destaca de ellos que «están compitiendo muy bien. Han perdido a gente importante pero siguen compitiendo bien. En casa están muy fuertes y será un partido difícil». El cuadro manchego ha vencido cuatro de sus cinco duelos locales (Logroño, Alicante, Valladolid y Aranda) y en el global han perdido cuatro partidos por la mínima (Torrelavega en casa y Nava, Puente Genil y Ademar fuera).