Orión, Vagalume y Daikiri se imponen en la segunda prueba en Aguete

Orión en Clase ORC 1, Vagalume en Clase ORC 2 y Daikiri en Clásicos y Veteranos se impusieron en la segunda prueba de la vigesimoséptima edición de la Regata de Navidad de Cruceiros del Real Club de Mar de Aguete, que se disputó el sábado en la Ría de Pontevedra. La cita consistía en un recorrido de 10,8 millas para la flota ORC con un desmarque desde la salida frente al club y en dirección a la isla de Tambo, para hacer después dos triángulos sobre las balizas de Morrazán y Os Pelados, ambas en Bueu. Los Clásicos y Veteranos se quedaban en 6,3 millas manteniendo el desmarque y una sola vuelta al triángulo.

Aunque la previsión de viento apuntaba a tendencia sur-suroeste, no se cumplió y las embarcaciones regatearon con un nordeste de intensidad variable entre los 7 y los 9 nudos, aunque con alguna caída puntual.

En Clase ORC 1 el dominio correspondió prácticamente en toda la prueba al Ozosana, tanto en tiempo real como en compensado, hasta que cayó en uno de los pozos de viento y fue rebasado por el Orión de Javier Pérez (MRCY Baiona), que venció con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 6 segundos. El Youkounkoun fue segundo y el Ozosana tercero. En Clase 2 venció el Vagalume de Luis Vidal (RCM Aguete), seguido de Squid y La Fanciula. Y en Clásicos y Veteranos venció el Daikiri de Jorge Álvarez (RCN Sanxenxo) por delante de Cassandra y Atxurri.

En la clasificación general el Orión de Javier Pérez es líder en la clase ORC 1, mientras que el Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo) lo hace en Clase ORC 2. En Clásicos es el Daikiri el primero.

La tercera prueba será el próximo sábado, día 29.