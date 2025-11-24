Triunfo de oro para el Cruceiro en la recta final

El Cruceiro sumó un triunfo de oro ante el Unión Sampayo (2-1) que le permite regresar a las posiciones de promoción de ascenso de la Tercera Futgal.

La escuadra que dirige Javi Tenorio decidió el encuentro en una recta final en la que llegaron todos los goles. Golpearon primero los visitantes con el tanto de l veteranísimo Aitor Gómez. Pero el Cruceiro supo reaccionar y en apenas dos minutos le consiguió dar la vuelta al choque con los goles de Duni y Aarón.

FICHA TÉCNICA: