Fútbol | Tercera Futgal

Triunfo de oro para el Cruceiro en la recta final

Duni y Aarón remontaron el gol de Aitor | Los de O Hío vuelven a zona de promoción

Una acción del partido de ayer en O Hío.

Una acción del partido de ayer en O Hío. / Santos Álvarez

REDACCIÓN

Cangas

El Cruceiro sumó un triunfo de oro ante el Unión Sampayo (2-1) que le permite regresar a las posiciones de promoción de ascenso de la Tercera Futgal.

La escuadra que dirige Javi Tenorio decidió el encuentro en una recta final en la que llegaron todos los goles. Golpearon primero los visitantes con el tanto de l veteranísimo Aitor Gómez. Pero el Cruceiro supo reaccionar y en apenas dos minutos le consiguió dar la vuelta al choque con los goles de Duni y Aarón.

FICHA TÉCNICA:

2-1

Cruceiro - Unión Sampayo

CRUCEIRO: Dani; Breixo (Aarón, minuto 64), Michael (Íker, minuto 64), Saúl, Víctor, Pablo, Diego, Antón, Jose Hermelo (Hugo, minuto 21), Borja y Duni.

UNIÓN SAMPAYO: Pazos; Diego, Santiago, Borja (Ayoub, minuto 53), Samuel, Iván, Portela (Daniel, minuto 82), André (Agulla, minuto 53), César (Aitor, minuto 53), Xabier y Gabriel (Hugo, minuto 82).

GOLES: 0-1, minuto 81: Aitor. 1-1, minuto 85: Duni. 2-1, minuto 87: Aarón.

TEMAS

