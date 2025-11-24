El Rápido Bahía despierta muy tarde

El Rápido Bahía despertó demasiado tarde y acabó perdiendo por 2-3 ante un Salcedo que supo aprovechar sus ocasiones para llevarse el gato al agua, a pesar de que en los últimos minutos del choque los locales maquillaron el marcador.

Lino anotó el primer tanto visitante en el 45 y a mitad de segundo tiempo el Salcedo ya ganaba por 0-3. Leites y Júnior marcaron en la recta final pero no pudieron hacer nada para evitar la quinta jornada sin ganar de los suyos.

FICHA TÉCNICA: