Fútbol | Tercera Futgal
El Rápido Bahía despierta muy tarde
Los cangueses recortaron un 0-3 adverso en los últimos minutos
REDACCIÓN
El Rápido Bahía despertó demasiado tarde y acabó perdiendo por 2-3 ante un Salcedo que supo aprovechar sus ocasiones para llevarse el gato al agua, a pesar de que en los últimos minutos del choque los locales maquillaron el marcador.
Lino anotó el primer tanto visitante en el 45 y a mitad de segundo tiempo el Salcedo ya ganaba por 0-3. Leites y Júnior marcaron en la recta final pero no pudieron hacer nada para evitar la quinta jornada sin ganar de los suyos.
FICHA TÉCNICA:
2-3
Rápido Bahía - Salcedo
RÁPIDO BAHÍA: Berto; Hugo Martínez, Xián (Leny, minuto 46), Alberto (Gonzalo, minuto 67), Cancelas (Hugo Leites, minuto 54), Sergio, Vizo, Brais, Óscar (Júnior, minuto 65), Ízan (Iago, minuto 54) y Diego.
SALCEDO: Christian; Manuel, Julián, Ángel, Lino, Alejandro (Miguel, minuto 67), Pablo, Iván, Rubén, Daniel (Carlos, minuto 67)y Brais (Iago, minuto 12).
GOLES: 0-1, minuto 45: Lino. 0-2, minuto 50: Alejandro. 0-3, minuto 69: Pablo. 1-3, minuto 88: Hugo Leites. 2-3, minuto 92: Júnior.
