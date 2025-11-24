Fútbol | Primera Futgal
El Domaio vuelve a estrellarse con su maleficio como local
El conjunto de Miguel del Ojo fue mejor que su rival pero volvió a perder en su feudo | Solo ha sumado un punto en seis partidos
El Domaio sigue siendo incapaz de romper el maleficio que le persigue esta temporada en casa. Ayer perdió 0-1 ante un Goián que llegaba como penúltimo clasificado en un encuentro dominado por los locales, que dispusieron de numerosas llegadas y de ocasiones claras para haberse llevado los tres puntos. Los de Miguel del Ojo solo han sumado un punto en los seis encuentros que han disputado en A Granxa, mientras que fuera han logrado 10. El mundo al revés.
Y eso que los moañeses salieron con intensidad, ofreciendo un buen fútbol durante los primeros 25 minutos, con más acercamientos que oportunidades claras, eso sí. Sin embargo serían los visitantes los que aprovecharían la suya, en una pérdida de balón que se convirtió en un rápido contragolpe convertido por Alejandro en el 0-1. El Domaio acusó el golpe y le costó encontrar su juego en lo que quedaba de primer periodo.
La segunda parte fue un asedio sobre la portería defendida por Badr. Róber se encontró con el meta del Goián, Hamza pudo marcar... Del Ojo incluso probó con un doble punta con Ángel y Riveiro, dejando las bandas para Hamza y Rubén, pero todo fue inútil y el marcador no se movió.
FICHA TÉCNICA:
0-1
Domaio FC - Goián CF
DOMAIO FC: Gabri; Ferradás, Asier, Aldao (Rubén, minuto 80), Adrián, Róber (Hugo, minuto 80), Pedro, Hamza, Lucas (Ángel, minuto 66), Marcos (Raúl, minuto 66)y Fran Palmás (Riveiro, minuto 66).
GOIÁN CF: Badr; Marcos, Pablo, Brayan (Ousmane, minuto 73), Alejandro, Íker (Malick, minuto 60), Vitor, Cardoso, Rodrigo (Brian, minuto 69), Fernán (Leo, minuto 60)y Alberto.
GOL: 0-1, minuto 30: Alejandro.
