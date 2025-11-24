Baloncesto | Veteranas
El DeMamas debuta en la Liga Gallega con una derrota
Las morracenses compiten este año federadas
REDACCIÓN
Cangas
El CB DeMamas debutó en la Liga Gallega de Veteranas con derrota ante el campeón de la pasada temporada, el San Cibrao. Las de O Morrazo, bajo el amparo del Peixe Galego de Marín, se estrenaron en competición oficial con una plantilla formada por María, Bibi, Ali, Hilda, Bea, Cristal, Rebeca, Luli, Fátima, Marta, Olga, Alicia, Iria, Patri y Eva y con Xoel Sorribas como entrenador.
Compiten en en grupo sur con Rodaballo, Arxil, San Cibrao, Val de Lemos, Estudiantes y Xinzo.
