Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Veteranas

El DeMamas debuta en la Liga Gallega con una derrota

Las morracenses compiten este año federadas

REDACCIÓN

Cangas

El CB DeMamas debutó en la Liga Gallega de Veteranas con derrota ante el campeón de la pasada temporada, el San Cibrao. Las de O Morrazo, bajo el amparo del Peixe Galego de Marín, se estrenaron en competición oficial con una plantilla formada por María, Bibi, Ali, Hilda, Bea, Cristal, Rebeca, Luli, Fátima, Marta, Olga, Alicia, Iria, Patri y Eva y con Xoel Sorribas como entrenador.

Compiten en en grupo sur con Rodaballo, Arxil, San Cibrao, Val de Lemos, Estudiantes y Xinzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents