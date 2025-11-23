Balonmano | Primera Nacional
Un minuto aciago del Automanía decanta el derbi para el Bueu Atlético
Los cangueses sufrieron dos exclusiones cuando podían ponerse por delante
El Bueu Atlético se adjudicó el derbi ante el Automanía Luceros por 34-31 en un encuentro con alternativas que acabó decantándose en una desgraciada acción en el minuto 26 de partido. En plena remontada canguesa Martín Fuentes dispuso de balón para ponerse uno arriba (30-30) pero cometió falta en ataque. Su segundo error fue impedir el saque del rival, ganándose la exclusión, mientras en el banquillo se hacía un mal cambio. En unos segundos el Luceros se quedó con dos menos y los locales lo aprovecharon para sentenciar el duelo (34-30) con un último gol de William.
Antes el primer periodo fue de dominio alterno con un último estirón local que se extendió en la reanudación, con rentas de hasta seis goles (23-17, minuto 34). Pero los cangueses limaron diferencias hasta igualar antes de que una acción decantase el choque.
FICHA TÉCNICA:
34-31
Bueu Atlético - Automanía Luceros
BUEU ATLÉTICO: Julio y Raúl; Gándara (1), Lluque (3), Roque (4), Diego (6), Brais (1), Pedro (2), José López (7), Camiña, Rubén (4), Seijas (3), Adri (2) y Cerqueira (1).
AUTOMANÍA LUCEROS: Mateo y Antón; Eloy (5), William (4), Moro (7), Mendu (3), Xurxo, Xandre, Josemi, Rahim (4), Fuentes (3), Cordeiro, Salva (2), Doder (3) y Giráldez.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-4; 7-6; 9-9; 10-10; 14-12; 18-15 (descanso); 24-18; 27-22; 28-24; 29-27; 30-30; y 34-31 (final).
