El Frigoríficos revive el día de la marmota

El Frigoríficos del Morrazo está atrapado en un eterno día de la marmota. Como si fuese Bill Murray en la película de Harold Ramis, el conjunto cangués está condenado a vivir una y otra vez el mismo partido, los mismos errores y, por desgracia, idéntico desenlace. Ayer volvió a calcar el argumento de encuentros anteriores y perdió ante el Villa de Aranda (28-25) después de protagonizar un notable arranque de encuentro (6-9) para posteriormente diluirse como un azucarillo y encajar un parcial de 12-4 en 14 minutos que lo mandó al descanso con el choque muy cuesta arriba (18-13).

Los cangueses amenazaron, no obstante, con un giro de guion en el segundo periodo. Fueron capaces de igualar el marcador gracias a un gran Panjan pero luego se atascaron de modo irremediable en ataque sin que desde el banquillo llegasen soluciones para revertir la situación. Nueva derrota ante un rival directo y una semana más en posiciones de descenso.

Lo que no se le puede negar al Cangas es el modo en el que entra a los duelos, con una puesta en escena ajustada y dominio en el marcador. Así ha sido en todos los encuentros de esta temporada, y el de ayer no fue una excepción. Con una defensa activa, Panjan tocando balones y Santi y Valderhaug ejecutando en ataque, los visitantes abrieron su primer hueco (3-6, minuto 9), con los locales haciendo la goma (6-6) antes del nuevo estirón de los de O Morrazo, capitaneados entonces por un buen Rivero (6-9, minuto 16).

Dos exclusiones para dar vida al Aranda

La habitual desconexión del Frigoríficos llegó motivada en esta ocasión por las exclusiones. Dos consecutivas del propio Rivero y de Santi dieron vida al Villa de Aranda, que conectó a Guitart para la causa sacando tres balones muy claros e invirtiendo la tendencia existente hasta ese momento. Parcial de 6-0 –poco importó que entre medias hubiese una exclusión al arandino Pinillos– y Quique Domínguez pidiendo tiempo para frenar la sangría (12-9, minuto 23). Pero de poco sirvió, porque defensa y portería bajaron intensidad y el Aranda, oliendo la sangre, se fue al descanso cinco arriba (18-13) y con la sensación de tener el partido más que encarrilado.

Pero contra todo pronóstico el Frigoríficos regresó. Panjan sacó un par de lanzamientos claros y animó a la defensa, que dejó la friolera de casi 13 minutos sin anotar a los de Javier Márquez. El resultado fue un 0-5 de parcial para lograr las tablas (18-18, minuto 39). El Aranda, desaparecido ofensivamente, entendió que el choque tenía que ganarlo atrás y apretó. Y el Cangas perdió cualquier atisbo de frescura e imaginación en sus acciones de ataque. Sin verticalidad dio vida a un Aranda que recuperó los mandos del choque (22-20, minuto 50, con tiempo de Domínguez).

El Cangas era muy previsible, con trayectorias largas de sus laterales sin ningún resultado práctico que facilitaban la defensa local. Tampoco se ofrecieron alternativas desde el banquillo, con Ludman y Valderhaug prácticamente inéditos en la reanudación. Con algo de fortuna y jugando mejor sus cartas el Aranda dio un estirón (24-20, minuto 54) que fue capaz de mantener (26-22, minuto 57, con nuevo tiempo de Domínguez).

Tocaba remar para obrar el milagro o al menos para minimizar daños. Pérez y Arón se situaron como los avanzados de un 4.2 que no dio demasiados frutos y el choque murió con el 28-25 final.

