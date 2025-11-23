Duelo de urgencias para el Moaña

El Club Deportivo Moaña afronta esta tarde (17.30 horas, campo Iago Aspas Juncal) un duelo de urgencias ante el Portonovo, marcado por la necesidad de ambos conjuntos. Locales y visitantes están inmersos en las posiciones de descenso, con un solo punto separando a ambos (11 los moañeses y 10 su rival), por lo que ganar hoy tendría el valor doble de levantar el vuelo a costa de un rival directo.

La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, visita a partir de las 16.45 horas en A Queixeira al Atlético Arnoia, en busca de confirmar su recuperación. Los de Juan Carlos Amoedo han sumado siete de los últimos nueve puntos y quieren mantener su racha. El técnico redondelano ha dejado fuera de la convocatoria a Álex Fernández, Barre, Pedro, Santi e Ivi, por lo que los elegidos son los porteros Íker y Antón; y los jugadores de campo Vivi, Christian, Lope, Ortube, Freire, Parada, Bruno, Xoel, Moledo, Jardí, Raúl Paredes, Pasto, Abraham, Arroyo y Millán.