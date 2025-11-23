Fútbol | Preferente Futgal
Duelo de urgencias para el Moaña
El Beluso busca confirmar su recuperación en su visita al Atlético Arnoia
REDACCIÓN
El Club Deportivo Moaña afronta esta tarde (17.30 horas, campo Iago Aspas Juncal) un duelo de urgencias ante el Portonovo, marcado por la necesidad de ambos conjuntos. Locales y visitantes están inmersos en las posiciones de descenso, con un solo punto separando a ambos (11 los moañeses y 10 su rival), por lo que ganar hoy tendría el valor doble de levantar el vuelo a costa de un rival directo.
La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, visita a partir de las 16.45 horas en A Queixeira al Atlético Arnoia, en busca de confirmar su recuperación. Los de Juan Carlos Amoedo han sumado siete de los últimos nueve puntos y quieren mantener su racha. El técnico redondelano ha dejado fuera de la convocatoria a Álex Fernández, Barre, Pedro, Santi e Ivi, por lo que los elegidos son los porteros Íker y Antón; y los jugadores de campo Vivi, Christian, Lope, Ortube, Freire, Parada, Bruno, Xoel, Moledo, Jardí, Raúl Paredes, Pasto, Abraham, Arroyo y Millán.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025