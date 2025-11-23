El Domaio recibe al Goián para su primer triunfo en casa

El Domaio recibe esta tarde (16 horas, campo de A Granxa) al Goián con el objetivo de romper su maleficio como local y de lograr el primer triunfo ante su afición. Los de Miguel del Ojo han sumado 10 de sus 11 puntos a domicilio, de donde vienen de derrotar al Vilaboa.

El técnico tiene las bajas de Peru, Antón, Diego y Manu, y ha convocado a Spunky, Róber, Darío, Gabri, Pedro, Rulo, Aldao, Asier, Hamza, Lucas, Adri, Marcos, Ángel, Fran, Dani, Hugo y Chanty.

En Tercera Autonómica el Cruceiro recibe a partir de las 16.30 al Unión Sampayo, rival directo para meterse en la promoción de ascenso. Los locales son séptimos con 16 puntos y los visitantes quintos con 18. Javi Tenorio ha convocado a los porteros Dani y Rulo, así como a los jugadores de campo Hugo, Breixo, Saúl, Michael, Víctor, Pablo, Raúl, Íker, Borja, Diego, Dunny, Antón, José y Aarón.

El Rápido Bahía, por su parte, recibe a las 16 horas al Salcedo con una convocatoria en la que Víctor González ha citado a Berto, Leni, Óscar, Zalo, Vizo, Júnior, Brais, Xián, Pibe, Iago, Hugo Leites, Cancelas, Hugo Martínez, Ízan, Diego y Alberto. El Bahía es octavo en la tabla clasificatoria con 16 puntos.