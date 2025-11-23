El Alondras, ante el Céltiga en el exilio

El Alondras recibe este mediodía (12 horas, campo Iago Aspas Juncal de Moaña) al Céltiga en busca de un triunfo que le permita romper con su negativa racha de resultados y poner más tierra de por medio con respecto a las posiciones de peligro. Lo hará en el exilio debido al inminente inicio de las obras en O Morrazo y en un terreno de juego que ya le es muy familiar, y en el que lleva entrenando muchos meses para paliar el mal estado del césped cangués. Jugar en casa deberá ser una pequeña ventaja para la escuadra que dirige Rafa Villaverde.

El conjunto morracense llega a este duelo no solo agobiado por sus malos resultados sino también por las ausencias, con cuatro notables bajas, concentradas varias de ellas en la línea defensiva, como es el caso de Aitor, Diego y Guille, aparte de su máximo goleador de esta temporada, Luismi. En cambio el técnico moañés ha recuperado a Yelco y a Íker, si bien ambos aún no están al cien por cien después de haber superado sendas lesiones.

Villaverde cuenta, pues, con 16 futbolistas de la primera plantilla en la convocatoria, que son los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Guime, Abel y Kopa; los centrocampistas Ube, Adrián Cruz, Adri Hernández, Rocha, Lucas y Javi Pereira; y los delanteros Manufre, Martín Rafael, Yelco e Íker. Para completar la lista el preparador rojiblanco echará mano de tres juveniles, el mediocentro Breixo, el central César y el atacante Rodri.

Tres puntos de 24 posibles

Después de ocho semanas sin vencer, en las que únicamente ha sumado tres puntos de 24 posibles, no hay otra prioridad en el equipo cangués que la victoria. Y esta deberá pasar inexcusablemente por la eliminación de los errores infantiles que tanto lo han castigado en las semanas anteriores. Los rojiblancos han pecado de falta de intensidad y de despistes en retaguardia que les han costado goles y puntos. Los últimos de ellos fueron la semana pasada en Burgáns, ante un Cambados al que le bastó con aprovecharse de los regalos concedidos por los de O Morrazo. El primer objetivo es no regalar nada y a partir de ahí el equipo deberá crecer tanto en su juego como en su confianza, mermada por los últimos marcadores.

Villaverde tiene las piezas justas, por lo que deberá hacer encaje de bolillos no solo para el once inicial, sino para buscar una buena aportación desde el banquillo ante un Céltiga que está viviendo un momento dulce, como demuestra su cuarta plaza en la clasificación. «Llevan cinco victorias consecutivas y están en una racha muy buena, en ese punto en el que te salen todas las cosas. En Lugo acaban ganando con una falta lateral que no toca nadie y que acaba entrando», relata el preparador moañés. Además del Lugo B los alondristas han derrotado de forma consecutiva a Gran Peña, Silva, Viveiro y Juventud de Cambados.

«Están sólidos defensivamente y en ataque tienen gente de bastante calidad», advierte Villaverde. Los de A Illa tienen en sus filas a tres jugadores que vistieron la elástica alondrista, el portero Manu Táboas, el central Arnosi y el delantero Adrián Rodríguez, que es precisamente su máximo anotador con cinco dianas. Además, cuentan con hombres importantes como el exarousista Julio Rey o Sobrido.