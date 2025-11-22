La reacción pasa por el Villa de Aranda

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (19 horas, pabellón Santiago Manguán, con el arbitraje de los catalanes García Serradilla y Marín Lorente) al Villa de Aranda en busca de un triunfo que le permita recuperarse tanto en el aspecto mental como en el clasificatorio frente a uno de sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso. La escuadra que dirige Quique Domínguez llega a este choque tocada en lo anímico después de encadenar tres derrotas de forma consecutiva, en casa ante Logroño y Atlético Valladolid, y a domicilio ante el EON Alicante. Reaccionar es una necesidad, más aún cuando se encara el último mes de competición del año y cuando se tiene enfrente a otro conjunto que tampoco se ha mostrado demasiado solvente, y del que únicamente lo separan dos puntos (seis de los burgaleses por cuatro de los cangueses).

La de Aranda será la primera de las dos salidas consecutivas que afronta el Cangas –la próxima semana será la de Cuenca– y en las que buscará la solidez de la que ha carecido en este primer tercio del campeonato. Más allá de los buenos inicios de los de Domínguez en las nueve jornadas que se han disputado hasta la fecha, lo cierto es que la irregularidad ha sido el aspecto más definitorio en el cuadro morracense. El ataque ha alternado buenos momentos con pájaras monumentales en las que o bien se ha estrellado contra la portería rival o bien ha encadenado numerosas pérdidas de balón. Y la defensa, que parecía estar ajustándose bien en los albores del campeonato, ha flojeado en su rendimiento en las últimas semanas. La portería tampoco ha ayudado en exceso a un equipo diseñado para explotar las transiciones en cualquiera de sus variantes, desde el contragolpe directo a la segunda oleada o al contragol.

Con un amplio margen de mejora por delante lo primero es conseguir equilibrio en el juego, eludiendo los momentos de desconexión o al menos tratando de minimizar sus consecuencias. Permanecer enganchado al partido es clave, tal y como han conseguido los de Domínguez prácticamente en todos los duelos de esta campaña con la salvedad de los de Guadalajara y Alicante. Reforzar la defensa es otro paso fundamental para poder crecer desde la retaguardia. Y en ataque, si bien la baja por lesión de Javi García ha dejado al Frigoríficos sin uno de sus mejores elementos, también se echa de menos una mayor aportación colectiva y más seguridad en el trato de balón para poder sacar rendimiento a los ataques.

Más allá de cuestiones de juego, la otra asignatura pendiente que tiene por delante el Cangas es la de los enfrentamientos directos. Sacó con solvencia el del Huesca, perdió por la mínima en el cara o cruz de Nava, pero se hundió de modo preocupante frente a Guadalajara y Alicante, ofreciendo una negativa imagen e hipotecando incluso el golaverage. Ahora, ante el Aranda, tendrá una oportunidad de redimirse y de llevarse unos puntos que podrían tener valor doble, habida cuenta de la igualdad existente en la zona media baja de la tabla.

Domínguez repetirá la convocatoria de la semana pasada, después de que jugadores como Quintas, Rivero o Arón llegasen muy justos al encuentro ante el Valladolid, y sus minutos fuesen muy meditados por parte del técnico pontevedrés. La convocatoria completa está formada por los porteros Panjan y Javi Fernández; los centrales Santi, Pereiro y Manu Pérez; los laterales Valderhaug, Ludman, Rivero y Gayo; los extremos Arnau, Arón, D’Antino y Gallardo; y los pivotes Quintas, Pablo Castro y Juan Rodríguez.