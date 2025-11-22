Bueu Atlético y Luceros miden fuerzas en el derbi

Bueu Atlético y Automanía Luceros se enfrentan esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Alonso González y González Fernández) en un atractivo derbi con dos equipos en busca de su lugar en la clasificación. El conjunto local confía en aprovechar la recta final de la primera vuelta para encarrilar una temporada que está siendo bastante irregular, mientras que los visitantes aspiran a mantener su buen nivel de juego y a engancharse en la zona media-alta de la tabla clasificatoria.

Los buenenses quieren explotar el factor cancha para asumir el papel de favoritos. «El de casa suele tener ventaja, como se vio el año pasado, cuando nosotros ganamos con claridad en Bueu y ellos lo hicieron en Cangas», explica el técnico local, Luis Montes, que aguarda un partido a tumba abierta, con dos equipos propositivos y con un elevado ritmo de juego. El filial del Cangas, por su parte, confía en su exultante juventud, que le ha llevado a ofrecer una competitividad brutal en todos los encuentros de esta Liga, a pesar de las bajas con respecto a la pasada campaña y a las que ha sufrido en esta.

Habrá notables ausencias en ambas escuadras. Hugo y Oterino se caen de la lista del Bueu Atlético tras haberse lesionado en el último duelo de Lanzarote. Se unen de este modo a Enrique, Martiño y Mauro, dejando una convocatoria con 14 fijos, que serán los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, José, Adri y Pedro; los pivotes Asier y Rubén; y los primeras líneas Samu, Brais, Roque, Lluque, Gándara y Pepe. Faltan por definir los jugadores del filial que completarán la expedición.

En el bando del equipo que dirige Adrián Méndez las bajas son las de Magdaleno, Iago y Denís, y la novedad es la entrada de otro juvenil, el extremo Cordeiro, en la lista. El resto de la convocatoria está formada por los porteros Mateo y Antón, así como por los jugadores Dimitri, Martín, Xurxo, Moro, Mendu, Xandre, William, Eloy, Rahim, Josemi, Giráldez y Salva.