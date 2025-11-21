El Luceros, pendiente de la lesión de Iago Iglesias

El Automanía Luceros se mantiene a la espera de conocer el verdadero alcance de la lesión sufrida por el lateral Iago Iglesias, que se lastimó en el transcurso del partido ante el Xiria y que ya fue baja el sábado pasado ante el Teucro. El jugador padece una subluxación de la clavícula derecha y será sometido a una resonancia para comprobar si hay más daños. En todo caso, se perderá el derbi de mañana, uniéndose a Denís Iglesias, que continúa en el dique seco por una fractura en el escafoides de uno de sus pies.

Por lo demás, los cangueses aún tienen el sabor agridulce de su extraordinario desempeño ante el conjunto teucrista a pesar de haber cedido en el último cuarto del choque para acabar perdiendo los puntos. Los de Adrián Méndez iban ganando 12-20 a los 40 minutos, pero un parcial adverso de 9-0 decantó el partido a favor del cuadro pontevedrés. «Estoy muy contento con los chavales. Hay que pensar que el otro día salvo Mateo, Xandre y Martín el resto de jugadores no estaban el año pasado en Primera Nacional», subraya.

"Qué equipo se puede permitir hacer lo que hacemos nosotros?

Esa insultante juventud le está dando al filial cangués un notable plus de competitividad, más allá de los diez puntos sumados hasta la fecha. «Somos los chavales de la Liga, los más inexpertos. El otro día teníamos cinco juveniles en la convocatoria y dos de ellos permanentemente en la pista. ¿Qué equipo se puede permitir hacer esto? Lo único que nos falta es que cuando las cosas vayan mal mantener el mismo modelo de juego y no tratar de resolver individualmente», reflexiona.

Del duelo ante el conjunto teucrista apunta que «no solo íbamos 12-20, sino que estábamos jugando muy bien, con una buena defensa, con Mateo parando... Y eso que este año no estamos explotando mucho las transiciones, pero estamos compitiendo a todos los rivales». A esa competitividad y buen rendimiento en la Primera Nacional se está uniendo, además, el principal objetivo del Luceros: «Cada vez estamos aportando más gente al primer equipo y eso es motivo de orgullo», sentencia.

Los cangueses afrontarán ahora el derbi ante el Bueu Atlético, un partido que «la gente lleva esperando mucho tiempo, porque siempre les motiva». Será una semana en la que habrá que centrar más el foco en lo mental que en lo balonmanístico. «Si no te centras, te dejas llevar más por el sentimiento que por la cabeza, y eso sería perjudicial», afirma.