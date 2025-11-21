Denuncian nuevos actos de vandalismo en los Kenyatas

Concello de Cangas y FC Kenyata han denunciado nuevos actos de vandalismo en los campos de Rodeira. En los últimos días ha aparecido roto el cristal de uno de los banquillos, una situación que se suma a los destrozos en las redes del campo –tanto del cierre como de las porterías– así como a la rotura de las maderas de los bancos que todavía quedan en las instalaciones. También se ha alertado de la presencia de excrementos en los terrenos de juego y de baches en la superficie de los mismos.

Tanto concello como club apuntan que el hecho de que los campos permanezcan abiertos y con acceso libre las 24 horas facilita la realización de estos actos vandálicos, que perjudican de forma notable la utilización de los mismos por parte de todos.