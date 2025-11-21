Amoedo: «Tenemos un punto de madurez y más confianza»

Tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con un balance de siete puntos de nueve posibles, han obrado la recuperación de una Cultural Deportiva Beluso que ha abandonado las posiciones de descenso y ve el futuro con mayor optimismo. El triunfo del domingo ante el Villalonga, remontando un 0-2 adverso en el segundo periodo, confirma el paso adelante de los buenenses, que quieren confirmarlo ahora en el encuentro de este domingo ante el sorprendente Atlético Arnoia, tercer clasificado del grupo sur de la Preferente Futgal.

«Estamos mejor, más por sensaciones que por puntos, porque todavía estamos igualados con el Alertanavia, que está en descenso», señala Juan Carlos Amoedo, entrenador de los buenenses. Y aunque es cierto que los celestes ya no están en las últimas cuatro posiciones de la categoría, lo cierto es que las diferencias son mínimas. El Beluso suma 12 puntos, los mismos que tiene el Alertanavia, con el Moaña con 11, el Portonovo con 10 y el Umia con solo 6. Eso sí, por encima también están a tiro Sporting Celanova (12), Tyde (13), Cented Academy (14), Villalonga (14), Choco (14) y Valladares (15).

"Dimos una gran sensación de equipo"

Además de la victoria, la forma en que se consiguió dejó realmente satisfecho al técnico. «Dimos una gran sensación de equipo. Llegamos al descanso 0-2 y fue el partido en el que menos hablé. El Villalonga es un equipo muy incómodo si se pone por delante, pero conseguimos hacerles tres goles, nos anularon uno y enviamos dos balones a los palos», resume Amoedo, que nuevamente destacó el papel de la afición en la remontada, con una perfecta comunión con la plantilla. La situación en el Beluso ahora es mucho más relajada en el plano anímico. «El equipo ha ganado confianza y ahora mismo creo que tenemos un punto de madurez, de ser más regulares al encadenar tres semanas sin perder», señala. Eso sí, todo esto hay que confirmarlo en la siguiente salida, habida cuenta que el punto débil de los buenenses son los encuentros a domicilio.

«Tenemos que confirmarlo porque el campo del Arnoia es muy parecido al nuestro, ahí no vamos a notar mucha diferencia, tenemos que aprovecharlo», manifiesta. Quienes sí han sabido hacerlo han sido los locales, que en cuatro partidos disputados en su campo han sumado tres victorias y una igualada.

La buena noticia es que la enfermería continúa vaciándose. Moledo ya trabaja con el grupo y Pedro espera hacerlo en breve, si bien Iván tuvo que retirarse en el último partido y está pendiente de una ecografía para definir el alcance de su lesión muscular. Las bajas son las de Santi y Dieguito.