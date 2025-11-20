Un mes para enderezar el rumbo

Un mes. Ese es el tiempo que le queda a la primera vuelta del campeonato en la Liga Nexus Asobal, y por ende, al Frigoríficos del Morrazo para tratar de enderezar su rumbo y alcanzar en una mejor posición el ecuador de la competición. En apenas 29 días la escuadra que dirige Quique Domínguez pasará el primer examen serio a su desempeño en la presente temporada, después de encadenar seis encuentros en este periodo, con el Villa de Aranda, el Rebi Cuenca, el Fraikin Granollers, el Bidasoa, el Caserío Ciudad Real y el Ángel Ximénez Puente Genil como rivales.

El objetivo no es otro que lograr una buena cosecha de puntos que sirva para cerrar el año en una situación más tranquila que la actual. Los cangueses suman cuatro y son penúltimos, ocupando plaza de descenso directo. Un horizonte positivo pasaría por llegar a los diez, habida cuenta de que los cálculos habituales sitúan en la veintena de puntos los necesarios para cerrar la permanencia. Con todo, eso dependerá de la tendencia de la competición, que, por el momento, está marcada por la igualdad en la zona media-baja.

El Balonmán Cangas pasará su test de esta primera vuelta fundamentalmente a domicilio, ya que cuatro de los seis encuentros que le restan para finalizar el 2025 serán lejos de O Gatañal, en donde únicamente disputará dos choques, ante el Granollers (sábado 6 de diciembre a las 18 horas) y contra el Caserío (en la jornada intersemanal del 17 de diciembre).

El Villa de Aranda, primer rival

El periplo visitante comenzará este fin de semana próximo ante el Villa de Aranda, en un duelo directo con dos conjuntos separados por únicamente dos puntos (seis de los burgaleses por cuatro de los cangueses). Los de Javier Márquez no están tan inspirados como la pasada campaña, pero al menos han cumplido relativamente bien en los enfrentamientos directos, ya que sus puntos han llegado de victorias frente a Nava, Guadalajara y EON Alicante. Guitart cumple bajo palos en un equipo sin grandes estrellas al que se ha incorporado esta temporada el exjugador cangués Asier Iríbar.

Una semana después, el sábado 29, el Frigoríficos visitará al Cuenca, que ha saltado hasta la novena posición tras su victoria del pasado fin de semana precisamente ante el Aranda. Los de Lidio Jiménez han ganado cuatro de sus cinco partidos en casa, y el que perdieron fue por la mínima y ante el Torrelavega. Y de sus cuatro salidas en tres de ellas perdió por un gol y en la otra por dos, una muestra de la competitividad del equipo en el que milita Rajmond Toth.

Granollers, regreso a O Gatañal

Diciembre comenzará para el Frigoríficos recibiendo al Granollers el día 6. Los vallesanos han entrado en una minicrisis con sus derrotas ante el Logroño y, sobre todo, ante el Alicante en casa, pero no dejan de ser uno de los favoritos a ocupar plaza en la zona alta de la clasificación. Una semana más tarde tocará –a domicilio– otro gallito, encarnado en el Bidasoa de Álex Mozas. Los irundarras son quintos con 11 puntos y vienen de perder con dos rivales directos como Torrelavega y Logroño.

Entre semana visitará O Gatañal (el día 17) el recién ascendido Caserío Ciudad Real en una nueva final para el Frigoríficos del Morrazo ante un cuadro manchego que ha sabido rendir ante los equipos de su Liga particular. Así, ha ganado a Cuenca, Nava y Guadalajara, y ha empatado con el Huesca. De este modo ha sumado siete puntos para estar en una zona relativamente tranquila. Tiene en sus filas a Sherif y ha perdido a su fichaje estrella, David Fernández, que tomó rumbo a Nava hace un par de semanas.

El duelo que cerrará el año para el Cangas es el que disputará el sábado 20 ante el Puente Genil, en tierras andaluzas. Los de Paco Bustos están completando una gran campaña, con diez puntos en su casillero y las plazas europeas a tiro. En sus filas juegan dos elementos que pasaron por O Gatañal como el extremo Mario Dorado y el portero Elcio Carvalho.