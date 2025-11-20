El Bueu Atlético, en busca de la regularidad

Encontrar la regularidad de la que disfrutaron la temporada pasada es el objetivo de un Bueu Atlético que tras haber encadenado por vez primera dos jornadas seguidas ganando –a Xiria y Porriño– ha pagado los rigores del calendario cayendo ante el Teucro y este pasado fin de semana en Lanzarote, frente a dos de los favoritos a ocupar puesto en la zona alta de la Primera Nacional. «Nos está costando coger regularidad», reconoce el técnico de los buenenses, Luis Montes, que asume que su equipo afronta ahora cinco partidos de forma consecutiva ante rivales de su Liga en los que deberá dar el do de pecho para ese ansiado estirón en la tabla clasificatoria.

El conjunto de O Morrazo se medirá de forma consecutiva a Automanía Luceros (en casa), Ribeiro (a domicilio), Reconquista (en casa), Ciudad de Tacoronte (en casa) y Saeplast Cañiza (fuera). O lo que es lo mismo, cinco de los siete equipos con los que comparte posiciones en la segunda mitad de la clasificación, en una gran oportunidad para reactivarse. Eso sí, Montes advierte de que «aunque son diez puntos factibles, también son complicados, porque no es lo mismo jugar ante equipos como Ribeiro o Cañiza [los dos últimos clasificados] cuando les llevas una buena ventaja que hacerlo cuando si te ganan prácticamente te igualan en la tabla».

Lo que está claro es que el calendario está condicionando el rendimiento de los buenenses cuando parecían haber encontrado un buen pico de forma. Si en el arranque pagaron el hecho de medirse a algunos de los favoritos como Gáldar, Ingenio o Valinox Novás, entre otros, ahora les ha pasado lo mismo cuando su recuperación ha sido abortada por Teucro y Lanzarote. «El Teucro hizo un partido completísimo contra nosotros, y el Lanzarote, aunque tenía bajas, es una plantilla de otro nivel», señala. La conclusión a la que es fácil llegar es que la diferencia con respecto a los equipos de arriba se ha incrementado con respecto al año pasado. «Es cierto que nosotros no estamos tan finos, pero ellos han subido el nivel», manifiesta.

Además del Novás y del Lanzarote, descendidos de la División de Honor Plata, Montes destaca a un Gáldar «que tiene a uno de los mejores porteros de Plata, Magnol, y a un pivote del Alicante de Asobal [el esloveno Silc]» o al Ingenio «que a todo lo que tenía añadió a Vinicius». Con el Teucro «ya son cinco plantillas casi profesionales». La pelea de los buenenses no será otra que la de intentar «ser regulares», comenzando por un derbi ante el Luceros siempre agradable de disputar. «Otros equipos juegan a bajarnos el ritmo, pero con el Luceros las cosas no son así. Somos dos equipos que queremos jugar y que proponemos cosas», sentencia el preparador de los buenenses.