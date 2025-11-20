Arón Díaz, autor del gol más rápido de la jornada

A pesar de la derrota ante el Recoletas Atlético Valladolid, el Frigoríficos del Morrazo ha entrado en las acciones más destacadas del fin de semana. El apartado que ha sido copado por los cangueses es el del gol más rápido de la jornada, una jugada que lleva el sello de Arón Díaz Ledo, y que contó con la inestimable colaboración bajo palos de Ivan Panjan.

La acción tuvo lugar en el minuto 25 del primer periodo, cuando un lanzamiento de Toledo fue detenido por el meta croata, llegando su rechace al extremo lalinense, que lanzó desde su campo aprovechando que la portería visitante estaba vacía, y elevando el 11-12 provisional al marcador electrónico.

El gol de la jornada fue para el jugador del Nava Jakub Prokop en una penetración a portería con finta y lanzamiento por detrás de la espalda.