Orión y Squid II ganan en una difícil primera prueba

El Orión de Javier Pérez (Monte Real Club de Yates de Baiona) en Clase ORC 1, el Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo) en Clase ORC 2 y el Daikiri de Jorge Álvarez (RCN Sanxenxo) en Clásicos y Veteranos se adjudicaron la victoria en una accidentada primera prueba de la 27ª Regata de Navidad de Cruceros de Aguete. Y es que solamente siete de la veintena de embarcaciones inscritas fueron capaces de completar el recorrido, marcado por los chubascos y por los fuertes vientos de componente sur-sudoeste, de 18 nudos de media, con picos que llegaron a alcanzar los 22.

Estas condiciones hicieron que algunos de los participantes optasen por retirarse para evitar romper material, aprovechando además la posibilidad de desechar el peor resultado en aso de que se disputen las cuatro pruebas previstas en esta competición.

Así las cosas, el Orión y el Ozosana de Juan Carlos Pérez (Windsurf Marea) mantuvieron un interesante mano a mano en cabeza de la prueba hasta que este último tuvo problemas con su vela spinaker en la virada de la baliza de Os Pelados, perdiendo toda opción de victoria e incluso el segundo puesto, en beneficio del Youkounkoun III de Adolfo Castro (CN Portonovo). El Nontennom de Francisco León (Náutico Beluso) se hizo con la cuarta posición y última de los que completaron el técnico recorrido, con cuatro ceñidas y tres popadas para un total de 10,65 millas.

En Clase ORC 2 solo acabaron el Squid II y La Fanciulia de Manuel Castro (RC Regatas de Galicia), mientas que en Clásicos y Veteranos solo remató la regata el ya mencionado Daikiri. La próxima prueba de este torneo será el próximo sábado, día 22.